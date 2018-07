Scherma, Mondiali 2018: Sofia Pozdniakova firma la tripletta russa nella sciabola. Azzurre lontane dal podio

La Russia domina la prova di sciabola femminile ai Mondiali di scherma in corso di svolgimento a Wuxi. Sono ben tre le russe che salgono sul podio ed il gradino più alto spetta a Sofia Pozdniakova, che ha sconfitto in finale la più illustre connazionale Sofya Velikaya con il punteggio di 15-13. Si tratta del primo titolo iridato della carriera per la 21enne.

Una squadra russa che ha monopolizzato il podio, visto che al terzo posto ha chiuso anche Yana Egorian, sconfitta in semifinale da Velikaya per 15-14 all’ultima stoccata dopo un assalto molto combattuto. L’unica non rappresentante della Russia ad ottenere una medaglia è stata l’americana Anne-Elizabeth Stone, che si è arresa al penultimo atto della rassegna iridata a Pozdniakova con il punteggio di 15-5.

Una giornata da dimenticare per le azzurre, lontane dal podio e con nessuna di loro che è riuscita a raggiungere i quarti di finale. Il miglior risultato è stato quello di Irene Vecchi e Martina Criscio, che sono state sconfitte entrambe agli ottavi di finale rispettivamente da Sofia Pozdniakova e dalla cinese Yaqi Shao (giustiziera di Olga Kharlan ai sedicesimi) con il medesimo punteggio di 15-13. Grandi rimpianti soprattutto per Vecchi, che si trovava avanti per 12-7, prima di subire la clamorosa rimonta della russa. Stop al primo turno sia Rossella Gregorio, estromessa dal Mondiale dalla portacolori di Hong Kong Karen Chang per 15-11, sia Loreta Gulotta, che si è arresa per 15-13 alla polacca Aleksandra Shelton.













Foto: Federscherma Bizzi/Trifiletti