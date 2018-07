Taekwondo, i ranking mondiali aggiornati. Vito Dell’Aquila si conferma al quinto posto nei -54 kg, Daniela Rotolo è nona nei -62 kg

Vito Dell’Aquila si conferma il numero uno della pattuglia italiana del taekwondo ed è l’azzurro meglio piazzato nei ranking mondiali, quando la stagione è giunta ormai al suo giro di boa con la pausa estiva prima del rush finale dei Grand Prix e degli Youth Olympic Games. L’azzurro è quinto nella categoria -54 kg, mentre tra le donne spicca ancora Daniela Rotolo, nona nella categoria -62 kg. Di seguito, i ranking mondiali aggiornati:

UOMINI

-54 kg

Vito Dell’Aquila è quinto e tallona l’rilandese Jack Woolley nella graduatoria dominata dall’iraniano Hadipour Seighalani. Daniel Lo Pinto, intanto, è 54° e alle sue spalle c’è Antonio Flecca.

1 Armin HADIPOUR SEIGHALANI Iran 187,40 2 Cesar RODRIGUEZ Mexico 154,36 3 Tae-hun KIM Republic of Korea 150,60 4 Jack WOOLLEY Ireland 140,89 5 Vito DELL’AQUILA Italy 136,13 6 Ramnarong SAWEKWIHAREE Thailand 129,01 7 Moustapha KAMA Senegal 118,78 8 Adrian VICENTE YUNTA Spain 115,89 9 Moaz NABIL Egypt 110,10 10 Taras MALCHENKO Ukraine 95,04

-58 kg

Antonio Flecca è il migliore degli azzurri al 50° posto di una categoria in cui l’Italia non brilla. Il secondo rappresentante del Bel Paese è Vito Dell’Aquila, attualmente in rimonta ma ancora al 144° posto.

1 Tae-hun KIM Republic of Korea 422,48 2 Mikhail ARTAMONOV Russia 318,49 3 Carlos NAVARRO Mexico 315,75 4 Jesus TORTOSA CABRERA Spain 299,14 5 Farzan ASHOURZADEH FALLAH Iran 272,60 6 Tawin HANPRAB Thailand 221,11 7 Shuai ZHAO China 183,47 8 Safwan KHALIL Australia 177,39 9 Rui BRAGANCA Portugal 172,86 10 Salaheddine BENSALEH Belgium 163,45

-63 kg

La crescita costante di Simone Crescenzi proietta l’azzurro fino ad un eccellente 26° posto, ma anche Gabriele Caulo prova a risalire ed è 52° in classifica.

1 Jaouad ACHAB Belgium 209,94 2 Lovre BRECIC Croatia 185,04 3 Shuai ZHAO China 127,71 4 Hakan RECBER Turkey 126,51 5 Deni ANDRUN RAZIC Croatia 117,88 6 Ouahid BRIKI Tunisia 111,12 7 Mahammad MAMMADOV Azerbaijan 110,28 8 Soroush AHMADI Iran 108,41 9 Lucas GUZMAN Argentina 107,76 10 Bolat IZUTDINOV Russia 103,78

-68 kg

Claudio Treviso, capitano della Nazionale, è attualmente 53°, ma alle sue spalle è in netta crescita Simone Alessio, ora 102° e pronto ad entrare nella top 100 al pari di Davide Spinosa, risalito fino al 104° posto grazie al bronzo ai Giochi del Mediterraneo 2018.

1 Dae-hoon LEE Republic of Korea 541,83 2 Alexey DENISENKO Russia 351,61 3 Ahmad ABUGHAUSH Jordan 327,78 4 YU-JEN HUANG Chinese Taipei 201,65 5 Saul GUTIERREZ Mexico 167,61 6 Javier PEREZ POLO Spain 166,38 7 Peter LONGOBARDI Great Britain 163,22 8 Aykhan TAGHIZADE Azerbaijan 160,45 9 Jaouad ACHAB Belgium 151,29 10 Vladimir DALAKLIEV Bulgaria 144,24

-74 kg

Claudio Treviso fa ancora meglio in questa categoria con il 49° posto in classifica, mentre Simone Alessio è 93° ed in costante progresso.

1 Toni KANAET Croatia 196,73 2 Maksim KHRAMTCOV Russia 191,44 3 Nikita RAFALOVICH Uzbekistan 189,70 4 Seif EISSA Egypt 145,42 5 Jaysen ISHIDA United States of America 121,50 6 Thomas RAHIMI United States of America 120,01 7 Julio FERREIRA Portugal 104,12 8 Daniel QUESADA BARRERA Spain 103,83 9 Damir FEJZIC Serbia 100,03 10 Hun KIM Republic of Korea 95,10

-80 kg

Splendido Roberto Botta, nell’élite mondiale col suo 18° posto, distante appena 50 punti dalla top 10. In risalita c’è anche Ivan Scala, in ascesa dal 262° al 174° posto.

1 Cheick Sallah CISSE Cote D’ivoire 518,40 2 Milad BEIGI HARCHEGANI Azerbaijan 394,95 3 Aaron COOK Moldova 273,50 4 Anton KOTKOV Russia 215,51 5 Richard Andre ORDEMANN Norway 197,09 6 Maksim KHRAMTCOV Russia 195,81 7 Raul MARTINEZ GARCIA Spain 182,25 8 Yunus SARI Turkey 176,28 9 Lutalo MUHAMMAD Great Britain 171,72 10 Mahdi KHODABAKHSHI Iran 171,64

-87 kg

Il migliore degli azzurri è Matteo Milani, che occupa il 36° posto, mentre Luigi Traversa è 148° con un lieve progresso nelle ultime settimane.

1 Vladislav LARIN Russia 254,80 2 Alexander BACHMANN Germany 200,52 3 Daniel ROS GÓMEZ Spain 155,36 4 Smaiyl DUISEBAY Kazakhstan 147,64 5 Ivan TRAJKOVIC Slovenia 146,08 6 Yassine TRABELSI Tunisia 143,72 7 Kyo-don IN Republic of Korea 109,54 8 Jordan STEWART Canada 109,03 9 Seydou GBANE Cote D’ivoire 107,59 10 Bryan SALAZAR Mexico 102,40

+87 kg

Incredibilmente in questa categoria i migliori italiani sono Leonardo Basile e Carlo Molfetta, rispettivamente 60° e 82° ma entrambi ormai ritirati. Tra gli atleti ancora in attività, incece, Matteo Milani è 153° con una grande rimonta dopo il Grand Prix di Roma.

1 Abdoul ISSOUFOU Niger 362,25 2 Radik ISAEV Azerbaijan 344,51 3 Roman KUZNETSOV Russia 284,18 4 Sajjad MARDANI Iran 277,00 5 Dmitriy SHOKIN Uzbekistan 270,23 6 Kyo-don IN Republic of Korea 250,20 7 Mahama CHO Great Britain 241,58 8 Vladislav LARIN Russia 227,69 9 Anthony OBAME Gabon 204,90 10 Stephen LAMBDIN United States of America 204,85

DONNE

-46 kg

Spicca in questa categoria la crescita di Martina Corelli, entrata nella top 50 col 47° posto attuale, mentre Sofia Zampetti e Sarah Al Halwani occupano rispettivamente il 67° e il 92° posto.

1 Yvette YONG Canada 181,77 2 Kyriaki KOUTTOUKI Cyprus 172,84 3 Iryna ROMOLDANOVA Ukraine 158,10 4 Dina POURYOUNES LANGEROUDI Netherlands 157,37 5 Rukiye YILDIRIM Turkey 149,06 6 Napaporn CHARANAWAT Thailand 136,07 7 Thi Kim Tuyen TRUONG Vietnam 123,34 8 Fadia FARHANI Tunisia 115,84 9 Jae-young SIM Republic of Korea 114,54 10 Irene LAGUNA PEREZ Spain 96,08

-49 kg

Erica Nicoli si conferma una delle migliori rappresentanti del Bel Paese col suo 33* posto, mentre Sarah Al Halwani si trova al 70° posto e dispone di tutte le carte in regola per crescere ancora.

1 So-hui KIM Republic of Korea 422,74 2 Panipak WONGPATTANAKIT Thailand 412,01 3 Kristina TOMIC Croatia 286,48 4 Tijana BOGDANOVIC Serbia 234,02 5 Itzel MANJARREZ Mexico 196,11 6 Vanja STANKOVIC Serbia 193,12 7 Yasmina AZIEZ France 185,40 8 Iris TANG SING Brazil 179,01 9 Rukiye YILDIRIM Turkey 173,47 10 Nour ABDELSALAM Egypt 171,81

-53 kg

In questa categoria l’Italia non brilla e la migliore è Erica Nicoli, soltanto al 121° posto davanti a Francesca Radaelli, che si trova al 138° posto nel ranking.

1 Tatiana KUDASHOVA Russia 229,54 2 Inese TARVIDA Latvia 178,39 3 Madeline FOLGMANN Germany 177,77 4 Zeliha AGRIS Turkey 167,39 5 Tijana BOGDANOVIC Serbia 109,24 6 Roxana NOTHAFT Germany 102,13 7 Radwa ABDELKADER Egypt 99,59 8 Rahma BEN ALI Tunisia 99,49 9 Min-jeong KIM Republic of Korea 94,44 10 Sarah MALYKKE Denmark 94,37

-57 kg

Italia lontana dalle prime posizioni anche in questa categoria, in cui Natalia D?Angelo è la migliore col suo 128° posto in classifica.

1 Jade JONES Great Britain 643,44 2 Ah-Reum LEE Republic of Korea 366,16 3 Hatice Kubra ILGUN Turkey 318,47 4 NIKITA GLASNOVIC Croatia 249,24 5 Eva CALVO GOMEZ Spain 213,89 6 Hedaya MALAK Egypt 203,93 7 Skylar PARK Canada 198,32 8 Patrycja ADAMKIEWICZ Poland 190,40 9 Raheleh ASEMANI Belgium 189,38 10 Lijun ZHOU China 165,17

-62 kg

Azzurre straordinarie protagoniste in questa categoria, in cui spicca il nono posto di Daniela Rotolo, ma brilla anche Natalia D’Angelo col suo 19° posto. La terza italiana è Licia Martignani, che occupa l’88° posto in classifica.

1 Irem YAMAN Turkey 246,31 2 Marta CALVO GOMEZ Spain 162,07 3 Magda WIET HENIN France 152,64 4 Ruth GBAGBI Cote D’ivoire 145,05 5 So-hee KIM Republic of Korea 115,36 6 Rabia BACHMANN Germany 113,68 7 Ashley KRAAYEVELD Canada 109,06 8 Dar’ya YAKOVLEVA Ukraine 98,59 9 Daniela ROTOLO Italy 96,07 10 Rewan REFAEI Egypt 86,80

-67 kg

Daniela Rotolo si conferma al top anche in questa categoria col suo 32° posto, davanti a Cristiana Rizzelli, 36^ in classifica, e a Cristina Gaspa, che occupa il 63° posto.

1 Nur TATAR ASKARI Turkey 436,51 2 Hyeri OH Republic of Korea 371,04 3 Lauren WILLIAMS Great Britain 293,48 4 Paige MC PHERSON United States of America 292,96 5 Yunfei GUO China 279,31 6 Ruth GBAGBI Cote D’ivoire 273,54 7 Elin JOHANSSON Sweden 230,14 8 Haby NIARE France 223,02 9 Matea JELIC Croatia 213,24 10 CHIA CHIA CHUANG Chinese Taipei 197,89

-73 kg

Maristella Smiraglia rappresenta la migliore rappresentante del Bel Paese in questa categoria col suo eccellente 29° posto e sembra destinata a progredire ancora.

1 Milica MANDIC Serbia 197,31 2 Hyeri OH Republic of Korea 167,60 3 Karina ZHDANOVA Russia 142,18 4 Iva RADOS Croatia 129,54 5 Maria ESPINOZA Mexico 122,96 6 Da-bin LEE Republic of Korea 119,40 7 Madelynn GORMAN-SHORE United States of America 119,35 8 Yanna SCHNEIDER Germany 117,30 9 Nafia KUS Turkey 106,00 10 Reshmie OOGINK Netherlands 101,31

+73 kg

Ottima Laura Giacomini, attualmente al 24° posto nella categoria “pesante” al femminile e da tempo ormai in grado di competere ad armi pari con le migliori interpreti della categoria.

1 Bianca WALKDEN Great Britain 620,17 2 Shuyin ZHENG China 439,07 3 Aleksandra KOWALCZUK Poland 305,07 4 Jackie GALLOWAY United States of America 268,23 5 Briseida ACOSTA Mexico 209,11 6 Nafia KUS Turkey 206,78 7 Saebom AN Republic of Korea 180,40 8 Wiam DISLAM Morocco 174,52 9 Olga IVANOVA Russia 156,65 10 Maria ESPINOZA Mexico 151,83













mauro.deriso@oasport.it

Foto: FITA