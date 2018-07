Taekwondo, Grand Prix Mosca 2018: i convocati dell’Italia, c’è Dell’Aquila

Torna il Grand Prix di Taekwondo: dopo Roma ci si sposta in Russia, precisamente a Mosca, dove l’appuntamento sarà, con il meglio della disciplina a livello mondiale, dal 10 al 12 agosto. Saranno sei gli azzurri presenti per l’evento: decise infatti le convocazioni da parte dello staff tecnico tricolore. La stella ovviamente è Vito Dell’Aquila, bronzo europeo in carica nei 54 kg.

Questi i convocati:

Vito Dell’Aquila – Cat. -58 kg

Antonio Flecca – Cat. -58 kg

Roberto Botta – Cat. -80 kg

Erica Nicoli – Cat. -49 kg

Daniela Rotolo – Cat. -67 kg

Maristella Smiraglia – Cat. +67 kg













Foto: Facebook Dell’Aquila