Tabellone Mondiali 2018, quarti di finali: i possibili incroci per le semifinali. Croazia e Inghilterra, occasione d’oro

I quarti di finale dei Mondiali 2018 di calcio si giocheranno venerdì 6 e sabato 7 luglio. Saranno due giorni di fuoco con le quattro partite equamente divise: due incontri per giorno, uno alle ore 16.00 e un altro alle ore 20.00. Il tabellone della rassegna iridata è aperto a qualsiasi risultato, le sorprese non sono mai mancate e il divertimento è assicurato in una manifestazione in cui può succedere davvero di tutto.

La semifinale più attesa è quella tra Francia e Brasile ma le due grandi favorite per la conquista del titolo sono prima attesa da due compiti molto impegnativi. I Galletti se la dovranno vedere con l’Uruguay di Suarez e Cavani (se recupera): Mbappè e compagni dovranno davvero dare il massimo se vorranno passare il turno ed eliminare la seconda sudamericana dopo aver già surclassato l’Argentina. La Seleçao, invece, affronterà il Belgio in una partita molto complicata e sulla carta incentrata sull’attacco: i verdeoro trascinati da un vertiginoso Neymar si scontrano con i Red Devils di Lukaku e Mertens, una formazione in grado di segnare da un momento all’altro e che si è salvata all’ultimo contro il Giappone mentre il Brasile ha dominato il Messico.

Nell’altra parte del tabellone, invece, l’Inghilterra ha una grande occasione dopo 52 anni dal suo primo e unico trionfo. La Nazionale dei Tre Leoni incrocerà la Svezia, grande rivelazione del torneo: il capocannoniere Kane e compagni, dopo aver eliminato la Colombia ai calci di rigore, vogliono continuare la propria avventura ma di fronte si troveranno gli sbalorditivi Vichinghi, giustizieri dell’Italia a novembre e poi anche della Germania e della Svizzera nelle ultime settimane. La Russia padrona di casa, invece, ha stupito tutti eliminando la Spagna ai calci di rigore e ora vuole regalare un sogno a tutto il Paese contro la Croazia di Mandzukic e compagni.

Di seguito il tabellone dei quarti di finale dei Mondiali 2018, il calendario completo e il programma dettagliato con tutti gli orari delle partite. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta tv su Canale 5, in diretta streaming sul sito di Mediaset e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

TABELLONE QUARTI DI FINALE MONDIALI 2018:

Francia vs Uruguay

Brasile vs Belgio

Russia vs Croazia

Svezia vs Inghilterra

CALENDARIO QUARTI DI FINALE MONDIALI 2018:

VENERDÌ 6 LUGLIO:

16.00 Uruguay-Francia

20.00 Brasile-Belgio

SABATO 7 LUGLIO:

16.00 Svezia-Inghilterra

20.00 Russia-Croazia

COME VEDERE I QUARTI DI FINALE IN DIRETTA TV E STREAMING:

Tutte le partite dei quarti di finale dei Mondiali 2018 di calcio saranno trasmesse in diretta tv, gratis e in chiaro, su Canale 5.

Previsa la diretta tv anche su Mediaset Extra (canale 34 del ddt) con il commento della Gialappa’s Band.

Tutti gli incontri saranno visibili anche in diretta streaming sul sito di Mediaset.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: AGIF Shutterstock.com