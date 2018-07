Tabellone Mondiali 2018, i possibili incroci verso le semifinali. Verso Brasile-Francia, Russia e Svezia per la sorpresa?

Brasile-Francia sembra essere l’annunciata semifinale dei Mondiali 2018 di calcio. Le due squadre che hanno espresso il migliore gioco in questa prima parte della rassegna iridata dovrebbero incrociarsi al prossimo turno ma come abbiamo visto i pronostici della vigilia possono essere sempre sovvertiti. I verdeoro hanno surclassato il Messico mentre i transalpini si sono imposti con autorevolezza sull’Argentina ma prima di trovarsi eventualmente testa a testa ci sono altri ostacoli da superare e non sembrano essere decisamente agevoli.

La Seleçao di uno strepitoso Neymar (ma anche degli ottimi Coutinho e Willian, oltre che di una difesa particolarmente solida) se la dovrà vedere con l’agguerrito Belgio che ha rimontato il Giappone e che può contare sulla vena realizzativa di Lukaku e Mertens. I Galletti, invece, si stanno facendo prendere per mano dai gol di Mbappè, ma anche dall’estro di Griezmann e dalla buona vena di tutta la squadra, particolarmente unita sotto gli ordini di Dechamps: la sfida contro la Celeste di Suarez e Cavani (se recupera) sarà davvero molto appassionante e avvincente. Brasile e Francia partiranno con tutti i favori del pronostico ma attenzione a delle possibili sorprese.

Dall’altra parte del tabellone, invece, si preannunciano grandi sorprese. La Russia non vuole più smettere di stupire: dopo aver eliminato la Spagna ai calci di rigore, i padroni di casa sognano in grande e puntano a una semifinale storica ma il match contro la quotata Croazia di Mandzukic e compagni, reduci dal sofferto successo sulla Danimarca, si preannuncia davvero molto duro e complicato. Akinfeev e compagni dovranno superarsi ancora una volta se vorranno entrare tra le prime quattro e garantirsi così la sfida con la vincente di Svezia-Inghilterra. Gli scandinavi sono la grande sorpresa di questa Mondiali: dopo aver escluso l’Italia vincendo il playoff, dopo aver vinto il girone eliminando la Germania, dopo aver sconfitto la Svizzera agli ottavi di finale, i Vichinghi non vogliono più fermarsi e proveranno a confezionare un altro miracolo. I Tre Leoni riusciranno invece a tornare sul trono a 52 anni di distanza dall’ultima volta?













