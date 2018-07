Calendario Mondiali 2018, le date dei quarti di finali. Programma, orari e tv. I possibili accoppiamenti per le semifinali

Si è definito il tabellone dei quarti di finale dei Mondiali 2018 e conosciamo il calendario completo con tutto il programma e gli orari delle partite del secondo turno a eliminazione diretta di questa rassegna iridata. Lo spettacolo non mancherà in Russia con quattro incontri assolutamente interessanti e non mancheranno le sorprese come questa edizione ci ha abituato nelle passate settimane.

La parte alta del tabellone è particolarmente avvincente con due scontri di assoluto spessore tecnico che regaleranno grandi emozioni. La Francia se la dovrà vedere con l’Uruguay mentre il Brasile affronterà il Belgio: i transalpini e i verdeoro partiranno favoriti ma non potranno sottovalutare la Celeste e i Red Devils, formazioni con talento in grado di fare saltare il banco. Nella parte bassa, invece, il tasso tecnico sembra decisamente inferiore: grande occasione per l’Inghilterra che affronterà la sorpresa Svezia, mentre la Russia padrona di casa vuole continuare a sognare contro la Croazia.

Di seguito il tabellone dei quarti di finale dei Mondiali 2018, il calendario completo e il programma dettagliato con tutti gli orari delle partite. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta tv su Canale 5, in diretta streaming sul sito di Mediaset e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

TABELLONE QUARTI DI FINALE MONDIALI 2018:

Francia vs Uruguay

Brasile vs Belgio

Russia vs Croazia

Svezia vs Inghilterra

CALENDARIO QUARTI DI FINALE MONDIALI 2018:

VENERDÌ 6 LUGLIO:

16.00 Uruguay-Francia

20.00 Brasile-Belgio

SABATO 7 LUGLIO:

16.00 Svezia-Inghilterra

20.00 Russia-Croazia

COME VEDERE I QUARTI DI FINALE IN DIRETTA TV E STREAMING:

Tutte le partite dei quarti di finale dei Mondiali 2018 di calcio saranno trasmesse in diretta tv, gratis e in chiaro, su Canale 5.

Previsa la diretta tv anche su Mediaset Extra (canale 34 del ddt) con il commento della Gialappa’s Band.

Tutti gli incontri saranno visibili anche in diretta streaming sul sito di Mediaset.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: Vlad1988 Shutterstock.com