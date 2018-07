Croazia-Russia 6-5 d.c.r., Mondiali 2018: i balcanici volano in semifinale, padroni di casa fuori con l’onore

La Croazia vola in semifinale ai Mondiali 2018 di calcio dopo aver sconfitto la Russia per 6-5 ai calci di rigore. La formazione balcanica ha eliminato i padroni di casa al termine di una partita al cardiopalma: 1-1 dopo i tempi regolamentari, 2-2 dopo i supplementari con una rimonta reciproca delle due compagini, poi i tiri dal dischetto premiano Modric e compagni. La Croazia torna in semifinale dopo quella persa nel 1998 e affronterà l’Inghilterra che nel pomeriggio aveva sconfitto la Svezia.

Le due squadre si schierano in campo con uno speculare 4-2-3-1. La Croazia si affida a Subasic tra i pali; Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic in difesa; Modric e Rakitic alle spalle di Perisic, Kramaric e Rebic, Mandzukic unica punta. La Russia punta sull’eroe Akinfeev in porta; Fernandez, Kutepov, Ignashevich e Kudryashov in difesa, schermati da Kuzyaev e Zobnin; Samedov, Golovin e Cheryshev agiscono alle spalle di Dzyuba.

I primi 20 minuti sono molto tattici, i padroni di casa sono ben disposti in campo e non lasciano spazi tanto che al 31′ passano in vantaggio con un gol stellare di Denis Cheryshev: uno-due con Dzyuba e sinistro dai 30 metri, Subasic non può nulla. I balcanici reagiscono prontamente e infatti al 39′ trovano il pareggio: ripartenza con Mandzukic che la mette in mezzo per Kramaric, abilissimo a insaccare di testa. Nella ripresa i ritmi calano sensibilmente ma al 30′ la Croazia ha un’occasione d’oro per andare in vantaggio: Perisic nel cuore dell’area tira a botta sicura ma colpisce un palo interno incredibile. Al 63′ entra Brozovic, clamorosamente escluso nella formazione titolare, al posto di Perisic. Non succede più nulla ma nel finale dei tempi regolamentari Subasic si infortuna a una gamba, rimanendo stoicamente in campo.

Si va dunque ai supplementari e al 100′ Vida porta in vantaggio la Croazia: corner di Modric, perfetto stacco del difensore che di testa sorprende tutti e la mette nell’angolino. Sembra tutto finito ma la Russia non muore mai e al 115′ agguanta il pareggio in maniera inattesa: cross morbido di Dzagoev su calcio di punizione, palla in mezzo e terzo tempo perfetto di Fernandes che manda in visibilio la bolgia di Sochi. Si va dunque ai calci di rigore, seconda volta per entrambe le squadre (agli ottavi di finale aveva eliminato Spagna e Danimarca).

Subasic para il cucchiaio di Smolov, Brozovic porta in vantaggio la Croazia, Dzagoev pareggia e Akinfeev si inventa un miracolo sul tiro angolato di Kovacic. Fernandes non trova la porta, poi Akinfeev trova il pallone calciato da Modric ma rimbalza sul palo ed entra: 2-1 dopo tre calci di rigore. Botta e risposta tra Ignashievich e Vida, 3-2 prima dell’ultima serie. Kuzyaev regala l’ultima speranza alla Russia, Rakitic non sbaglia e spedisce la Croazia in orbita.













Foto: katatonia82 / Shutterstock.com