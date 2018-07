Semifinali Mondiali 2018, quando si giocano e su che canale vederle in tv? Il palinsesto su Mediaset

Le semifinali dei Mondiali 2018 di calcio si giocheranno martedì 10 e mercoledì 11 luglio, sempre alle ore 20.00. La rassegna iridata entra nel vivo, conosceremo quali saranno le due squadre che si contenderanno il titolo iridato nella Finale di Mosca in programma domenica 15 luglio (ore 17.00). Si preannunciano due partite molto aperte e avvincenti, ogni risultato è possibile e potrebbe succedere davvero di tutto in un torneo che ha regalato tantissime sorprese.

Ad aprire la danza sarà la sfida tra Francia e Belgio. I Galletti partiranno con tutti i favori del pronostico e sembrano essere la formazione designata ad alzare al cielo la Coppa del Mondo ma gli uomini di Deschamps non possono sottovalutare i Red Devils che hanno eliminato il quotato Brasile. Confronto diretto di assoluto spessore tecnico tra Mbappè, Griezmann, Pogba e Lukaku, Hazard, De Bruyne.

Il giorno successivo, invece, spazio all’Inghilterra che se la dovrà vedere con la Croazia. I Maestri guidati dai gol di Kane avranno una ghiotta occasione per tornare in finale dopo 52 anni dall’unico trionfo ma di fronte si troveranno gli arrembanti balcanici che non vogliono smettere di sognare.

Di seguito il calendario completo, il tabellone dettagliato delle semifinali dei Mondiali 2018 con tutte le date e gli orari delle partite. Gli incontri saranno trasmessi in diretta tv su Canale 5, in diretta streaming sul sito di Mediaset e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MARTEDI’ 10 LUGLIO:

20.00 Francia vs Belgio

MERCOLEDI’ 11 LUGLIO:

20.00 Croazia vs Inghilterra

SEMIFINALI MONDIALI 2018: DOVE VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

Le semifinali dei Mondiali 2018 di calcio saranno trasmesse in diretta tv, gratis e in chiaro, su Canale 5.

Prevista anche la diretta tv su Mediaset Extra (canale 34 del ddt) con il commento della Gialappa’s Band.

Garantita la diretta streaming sul sito di Mediaset.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: CP DC Press / Shutterstock.com