Tabellone Coppa Italia 2018-2019: calendario, programma date e tutti i risultati

La Coppa Italia 2018-2019 si disputerà come sempre seguendo un tabellone a eliminazione diretta partendo dal primo turno a cui partecipano formazioni di Serie D e Serie C. Poi tra secondo e terzo turno subentrano anche le squadre di Serie B seguite da quelle di Serie A. Le otto teste di serie entreranno in tabellone agli ottavi di finale: Juventus, Napoli, Roma, Inter, Lazio, Milan, Atalanta, Fiorentina partiranno più avanti nella competizione. Si gioca in partite secche, eccezion fatta per le semifinali che prevedono andata e ritorno. Di seguito tutti i risultati e il calendario della Coppa Italia 2018-2019.

RISULTATI PRIMO TURNO:

Viterbese Castrense vs Rende 1-0

Sambenedettese vs Unione Sanremo 1-0

Ternana vs Pontedera

Catania vs Como

Juve Stabia vs Pistoiese

Pisa vs Triestina

Monopoli vs Piacenza

Carrarese vs Imolese

Trapani vs Campodarsego

Sudtirol vs Albalonga 2-1

Feralpisalò vs Virtus Francavilla

Robur Siena vs Sicula Leonzio

Renate vs Rezzato 0-2

Monza vs Matelica 1-0

Casertana vs AZ Picerno 2-0

Alessandria vs Giana Erminio 0-1

Albinoleffe vs Pordenone 0-1

Vicenza Virtus vs Chieri 2-1

SECONDO TURNO:

Ascoli vs Viterbese Castrense

Spezia vs Sambenedettese

Carpi vs Ternana/Pontedera

Foggia vs Catania/Como

Verona vs Juve Stabia/Pistoiese

Cremonese vs Pisa/Triestina

Brescia vs Pro Vercelli

Perugia vs Novara

Cittadella vs Monopoli/Piacenza

Benevento vs Carrarese/Imolese

Cosenza vs Trapani/Campodarsego

Venezia vs Sudtirol

Lecce vs Feralpisalò/Virtus Francavilla

Virtus Entella vs Robur Siena/Sicula Leonzio

Salernitana vs Rezzato

Padova vs Monza

Livorno vs Casertana

Crotone vs Giana Erminio

Pescara vs Pordenone

Palermo vs Vicenza Virtus













(foto Ciro Santangelo)