Hockey prato femminile, Mondiali 2018: risultati e classifiche. Si chiudono i gironi, l’Italia se la vedrà con l’India

Poche sorprese nell’ultima giornata dedicata ai gironi preliminari per quanto riguarda i Mondiali di hockey su prato femminili in quel di Londra. L’Olanda domina con l’Italia, ma per le azzurre resta comunque la seconda piazza nel raggruppamento A, dove avanza anche la Corea del Sud, nonostante il pareggio con la Cina. Nel gruppo B invece si ferma un’Irlanda eccezionale fino ad oggi: l’Inghilterra padrona di casa soffre tantissimo, ma batte nel derby le verdi. Avanza anche l’India, dopo un pareggio rocambolesco con gli USA: proprio le asiatiche saranno le avversarie della squadra di Roberto Carta. Andiamo a riepilogare i risultati e a vedere le classifiche complete.

Risultati

Pool A 11:00 KOR – CHN 1 – 1 Pool A 13:00 NED – ITA 12 – 1 Pool B 17:00 IND – USA 1 – 1 Pool B 19:00 ENG – IRL 1 – 0

Classifiche

Pool A NED 3 3 0 0 26 2 24 0 0 9 ITA 3 2 0 1 5 12 -7 0 0 6 KOR 3 0 1 2 1 9 -8 0 0 1 CHN 3 0 1 2 2 11 -9 0 0 1

Pool B IRL 3 2 0 1 4 2 2 0 0 6 ENG 3 1 2 0 3 2 1 0 0 5 IND 3 0 2 1 2 3 -1 0 0 2 USA 3 0 2 1 3 5 -2 0 0 2

Pool C GER 3 3 0 0 9 4 5 0 0 9 ARG 3 1 1 1 9 6 3 0 0 4 ESP 3 1 0 2 10 10 0 0 0 3 RSA 3 0 1 2 3 11 -8 0 0 1

Pool D AUS 3 1 2 0 4 3 1 0 0 5 BEL 3 1 1 1 8 7 1 0 0 4 NZL 3 1 1 1 6 5 1 0 0 4 JPN 3 1 0 2 7 10 -3 0 0 3

OTTAVI DI FINALE:

LUNEDI’ 30 LUGLIO:

19.00 Belgio vs Spagna

21.15 Argentina vs Nuova Zelanda

MARTEDI’ 31 LUGLIO:

19.00 Italia vs India

21.15 Inghilterra vs Corea del Sud

QUARTI DI FINALE:

MERCOLEDI’ 1° AGOSTO:

19.00 Germania vs Belgio/Spagna

21.15 Australia vs Argentina/Nuova Zelanda

GIOVEDI’ 2 AGOSTO:

19.00 Paesi Bassi vs Inghilterra/Corea del Sud

21.15 Irlanda vs Italia/India

SEMIFINALI:

SABATO 4 AGOSTO:

15.00 Semifinale 1 – Vincente Quarto di finale 3 vs Vincente quarto di finale 2

17.30 Semifinale 2 – Vincente Quarto di finale 4 vs Vincente quarto di finale 1

FINALI:

DOMENICA 5 AGOSTO:

15.00 Finale per il terzo posto