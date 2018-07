Tabellone Coppa Italia calcio 2018-2019: date, accoppiamenti e programma

Sorteggiato ieri in serata il tabellone per quanto riguarda la Coppa Italia di calcio per la stagione 2018-2019. Stabilite teste di serie e il calendario della manifestazione, della quale la Juventus è detentrice (e sarà ovviamente la prima favorita anche per il prossimo anno). Andiamo a scoprire le date ed il programma, con i possibili accoppiamenti.

Teste di serie

1 Milan

2 Atalanta

3 Fiorentina

4 Inter

5 Lazio

6 Roma

7 Juventus

8 Napoli

Calendario

Primo turno eliminatorio: 29/07/2018

Secondo turno eliminatoria: 05/08/2018

Terzo turno eliminatorio: 12/08/2018

Sedicesimi di finale: 05/12/2018

Ottavi di finale: 13/01/2019

Quarti di finale: 30/01/2019

Semifinali andata: 06/02/2019; Semifinali ritorno: 27/02/2019

Finale: 25/04/2019

Possibili incroci tra le big ai quarti di finale

Milan-Napoli

Inter-Lazio

Atalanta-Juventus

Fiorentina-Roma

IL TABELLONE COMPLETO













Foto: Ciro Santangelo