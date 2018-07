Svezia-Svizzera 1-0, Mondiali 2018: Forsberg decide la sfida, scandinavi ai quarti

La Svezia approda ai quarti di finale dei Mondiali di calcio: a San Pietroburgo la Svizzera capitola per 1-0. Decisiva la rete di Forsberg al 66′, agevolata da una deviazione di Akanji che beffa Sommer, il quale sembrava poter bloccare il tiro del centrocampista scandinavo. Prossima tappa sabato 7 alle ore 16.00 a Samara: l’avversaria per un posto in semifinale uscirà da Colombia-Inghilterra di questa sera.

Nel primo tempo la partita, come era nelle attese, si rivela bloccata, con le due squadre che si studiano e pensano più a non subire che ad offendere. Le occasioni si contano sulle dita di una mano, anzi la noia viene spezzata soltanto al 28′ da una conclusione di Berg, il quale, di controbalzo, chiama al grande intervento sul palo lontano l’estremo difensore elvetico Sommer. Questa l’unica vera emozione della prima frazione.

Nella ripresa il canovaccio è il medesimo e si attende soltanto un lampo che possa indirizzare la gara. Al 63′ si accende Forsberg: Behrami lo atterra al limite. L’appuntamento col gol è soltanto rinviato di qualche minuto: al 66′ da una bella azione corale svedese nasce la conclusione di Forsberg dal limite, che Akanji devia in maniera imparabile per Sommer. Vantaggio scandinavo, finalmente si fa più interessante la gara. La Svizzera è costretta ad aprirsi ed a spingere, ma il possesso palla continuato non produce molti effetti, a parte un colpo di testa di Embolo su corner che Forsberg spazza a pochi passi dalla linea di porta, anche se Olsen sembrava poter bloccare. Al 91′ arriva la prima vera occasione elvetica, con Seferovic che gira di testa su cross di Rodriguez: Olsen blocca a terra. Al 93′ a recupero praticamente terminato, fallo da ultimo uomo di Lang su Olsson: rosso per lo svizzero, Svezia ai quarti di finale.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Facebook

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Paolo Bona Shutterstock.com

roberto.santangelo@oasport.it