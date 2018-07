Svezia-Inghilterra, le probabili formazioni – Mondiali 2018, quarti di finale: poche novità, i CT vanno con i loro undici

La seconda giornata dei quarti di finale ai Mondiali 2018 si aprirà con Svezia-Inghilterra. Gli scandinavi sono probabilmente la sorpresa più grande di tutta la manifestazione, ma con merito sono arrivati a giocarsi addirittura un posto tra le migliori quattro, mentre dall’altra parte ci sono gli inglesi che finalmente sembrano aver trovato quell’armonia tanto cercata in passata ed ora la squadra di Southgate è tra le favorite per alzare la Coppa nel cielo di Mosca.

Sarà la solita Svezia, con un 4-4-2 molto classico, dedito soprattutto alla fase difensiva e pronto poi a ripartire per far male in contropiede. Non ci sarà la squalificato Lustig, che verrà sostituito probabilmente dal “bolognese” Krafth, mentre a centrocampo ritorna Larsson. In attacco solita coppia Berg-Toivonen, che verranno sicuramente aiutati dal talento di Forsberg, decisivo con la Svizzera.

Anche Southgate non cambia la sua Inghilterra. Confermato il 3-5-2 visto finora e gli stessi undici che hanno portato l’Inghilterra fino a questo punto del Mondiale. In attacco ci sarà bomber Kane, che con 6 gol è in testa alla classifica dei marcatori e che proverà ad aumentare il suo bottino personale. Ci si aspetta molto da Dele Alli dopo una prova opaca con la Colombia.

Queste le probabili formazioni

Svezia (4-4-2): Olsen; Krafth, Lindelof, Granqvist, Augustinsson; Claesson, Larsson, Ekdal, Forsberg; Berg, Toivonen.

Inghilterra (3-5-2): Pickford; Walker, Stones, Maguire; Young, Lingard, Henderson, Dele Alli, Trippier; Sterling, Kane.













Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com