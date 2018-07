Superbike, GP San Marino 2018: Jonathan Rea concede il bis e fa sua anche gara-2. Marco Melandri conclude in terza posizione

Sempre lui. Jonathan Rea concede il bis e fa sua anche gara-2 del GP di San Marino, sul tracciato di Misano Adriatico dedicato alla memoria di Marco Simoncelli. Nel nono round del Mondiale 2018 di Superbike il nordirlandese della Kawasaki, nonostante l’inversione dell’ordine d’arrivo della prima manche, ha saputo centrare il bersaglio grosso anche in quest’occasione. L’alfiere della ZX-10RR ha preceduto nell’ordine l’olandese della Yamaha Michael van der Mark, distanziato di 0″334, e il ducatista Marco Melandri a 595 millesimi dalla vetta. Prestazioni gagliarde per l’orange ed il romagnolo ma vane al cospetto nel n.1.

A partire davanti è van der Mark che, sul passo dell’1’35” basso, imprime alla corsa un ritmo importante che Melandri e Rea, grintoso come non mai, riescono a sostenere. Il pilota della verdona, dalle retrovie, si è reso protagonista di una rimonta incredibile nel giro di poche tornate, infilando Chaz Davies ed il compagno di squadra Tom Sykes con una facilità quasi disarmante. Davies e Sykes concluderanno gara-2 in quarta e quinta piazza.

Va a costituirsi un terzetto di testa con Rea che decide di rompere gli indugi a 10 giri dal termine, prendendosi la seconda piazza di Melandri e mettendosi in caccia dell’olandese. Ci prova il centauro della Yamaha a contenere la furia del campione del mondo in carica ma, a 3 tornate dalla conclusione, un sorpasso da maestro nel t1 vale il successo a Johnny. Michael e “Macho” debbono accontentarsi degli altri due gradini del podio.

In chiave italiana da sottolineare anche la settima posizione di Lorenzo Savadori, in sella all’Aprilia RSV4, davanti al teammate Eugene Laverty mentre Michael Ruben Rinaldi (Ducati) e Niccolo Canepa (Yamaha) concludono all’undicesimo ed al tredicesimo posto. Ritiro invece per Alessandro Andreozzi (Yamaha).

ORDINE D’ARRIVO GP MISANO 2018 – MONDIALE SUPERBIKE

1 2 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 21 1’34.944 270,0 1’33.673 263,4 25 25 370 1

2 11 60 M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 21 0.334 1’35.212 266,7 1’34.605 265,4 13 20 248 3

3 8 33 M. MELANDRI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 21 0.595 1’35.337 271,4 1’34.533 270,0 9 16 193 5

4 7 7 C. DAVIES GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 21 2.382 1’35.373 271,4 1’34.532 264,1 20 13 278 2

5 1 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 21 4.535 1’35.616 267,3 1’33.640 262,1 11 11 218 4

6 12 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 21 6.559 1’35.599 270,7 1’35.239 265,4 10 193 6

7 5 32 L. SAVADORI ITA Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 21 7.193 1’35.616 268,0 1’34.400 264,7 8 9 92 10

8 3 50 E. LAVERTY IRL Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 21 9.972 1’35.777 272,0 1’34.281 266,7 16 8 113 8

9 6 76 L. BAZ FRA GULF ALTHEA BMW Racing Team BMW S 1000 RR 21 13.874 1’35.814 267,3 1’34.527 264,7 7 86 12

10 10 2 L. CAMIER GBR Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 21 14.047 1’35.816 266,7 1’34.597 264,1 7 6 88 11

11 20 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Junior Team Ducati Panigale R IND 21 26.003 1’35.988 267,3 1’36.644 264,7 5 59 14

12 14 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 21 28.886 1’36.539 263,4 1’35.869 260,2 5 4 100 9

13 16 94 N. CANEPA ITA Yamaha Motor Europe Yamaha YZF R1 IND 21 33.758 1’36.702 266,7 1’36.064 262,8 4 3 7 22

14 19 45 J. GAGNE USA Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 21 34.751 1’36.510 268,7 1’36.599 264,7 2 2 41 17

15 18 40 R. RAMOS ESP Team GoEleven Kawasaki Kawasaki ZX-10RR IND 21 36.892 1’36.876 260,9 1’36.348 257,8 3 1 53 16

16 15 68 Y. HERNANDEZ COL Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 21 36.983 1’36.660 265,4 1’35.918 264,1 24 18

17 13 36 L. MERCADO ARG Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 21 56.465 1’36.459 265,4 1’35.473 264,7 6 53 15

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULLA SUPERBIKE













giandomenico.tiseo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lorenzo Di Cola