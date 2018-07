Superbike, GP San Marino 2018: il programma di oggi a Misano. Orario d’inizio e come vedere gara-2 in tv

Dopo l’intensa Gara-1 di ieri, è tempo di tornare in pista a Misano per il secondo round del Gran Premio di San Marino 2018. Alle ore 13.00, come consuetudine, saranno di scena le moto derivate di serie sul circuito “Santa Monica”, ora intitolato a Marco Simoncelli. Siamo all’ultimo appuntamento del campionato prima della lunga sosta estiva che si concluderà solamente nel weekend del 15-16 settembre a Portimao con il Gran Premio del Portogallo.

Dopo il break estivo, dunque, rimarranno solamente cinque Gran Premi, per cui appena 10 manche. Per questo motivo Jonathan Rea proverà a dettare nuovamente legge questa domenica, per avvicinarsi ulteriormente al quarto titolo mondiale consecutivo e, non ultimo, per presentarsi nel migliore dei modi alle vacanze.

Sul circuito romagnolo si annuncia grande spettacolo e la consueta cornice di pubblico. Quando si corre in queste zone, la passione si sente sempre in maniera vibrante. Gara-2 prenderà il via alle ore 13.00 e metterà il mirino di tutti sulle spalle del campione del mondo Jonathan Rea. La Ducati, che corre in casa, e specialmente Marco Melandri, cercheranno il colpaccio. I colpi di scena non mancheranno!

PROGRAMMA GP MISANO 2018

Domenica 8 luglio

ore 9.35 – 9.50 Warm up

ore 13.00 Gara -2

Come seguire in tv l’evento?

Il Gran Premio di San Marino sarà trasmesso in tv da Mediaset (su Italia Due) e su Eurosport 2. In streaming, invece, visione assicurata sull’app Mediaset e su Eurosport Player (in abbonamento).

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULLA SUPERBIKE













alessandro.passanti@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

(foto: Valerio Origo)