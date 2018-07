Superbike, GP Misano 2018: risultati e classifica qualifiche. Tom Sykes in pole davanti a Jonathan Rea, Ducati indietro

Jonathan Rea during WSBK FP2 in Misano

Doppietta Kawasaki nelle qualifiche del GP della Riviera di Rimini a Misano Adriatico. Tom Sykes ha preceduto il compagno Jonathan Rea, strappandogli la Superpole con il tempo di 1’33″640. È stato un affare a due tra le due Kawasaki, con Rea staccato di soli 33 millesimi e tutti gli altri indietro.

Al terzo posto, infatti, c’è l’Aprilia dell’irlandese Eugene Laverty, che conferma i passi in avanti fatti dalla moto di Noale, benché accusi un ritardo di sei decimi. L’altra Aprilia di Lorenzo Salvadori è in quinta posizione, in seconda fila tra lo spagnolo Xavi Forés e il francese Loris Baz.

Le qualifiche non sono andate come ci si aspettava in casa Ducati. Chaz Davies partirà dalla settima posizione in gara-1, dopo aver accusato quasi nove decimi di ritardo. Accanto a lui, staccato di un millesimo, c’è Marco Melandri, poi lo spagnolo Jordi Torres. Chiude le prime quattro file la Honda del britannico Leon Camier, davanti alle due Yamaha dell’olandese Michael van der Mark e del britannico Alex Lowes.













Foto: Lorenzo Di Cola