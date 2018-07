Sport 15 luglio: che domenica! MotoGP, Finale Mondiali, Tour de France e Finale Wimbledon: programma, orari e tv. Per non perdersi davvero niente!

Siete pronti per una domenica bestiale? Siete carichi per un pomeriggio pieno zeppo di eventi da urlo assolutamente da non perdere? Non vedete l’ora di vivere una giornata indimenticabile all’insegna del grande sport e di avventurarvi in questa domenica 15 luglio che sembra creata appositamente per i sani malati di questo fantastico mondo? Non vi resta che allacciare le cinture, ce n’è per tutti i gusti: si inizia a metà mattina e si va avanti fino al tardissimo pomeriggio. Cosa prevede il programma? Finale dei Mondiali 2018 di calcio, Finale maschile di Wimbledon, tappone sul pavé al Tour de France e GP di Germania per la MotoGP giusto per ricordare i main event: sembra che tutto si sia concentrato nel giro di poche ore…

Si incomincia alle 12.35 con il via della Arras-Roubaix, nona tappa della Grande Boucle che prevede ben 22 chilometri sulle pietre e dove la classifica potrebbe risultare stravolta: tutti si aspettano un’invenzione di Vincenzo Nibali per mettere in difficoltà Chris Froome e gli altri big. La mattinata però prevede anche la Moto3 e la Moto2, poi alle ore 14.00 il GP di Germania anche per la MotoGP: Marc Marquez superfavorito per la vittoria ma le Ducati di Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso vogliono il colpaccio, Valentino Rossi è chiamato all’ennesima magia.

Non appena si concluderà la gara non ci sarà nemmeno il tempo per rifiatare perché alle ore 15.00 inizierà la Finale di Wimbledon tra Novak Djokovic e Kevin Anderson: il serbo riuscirà a completare il suo maestoso rientro e a piazzare il quarto sigillo sull’erba londinese oppure il sudafricano firmerà una nuova impresa al suo primo atto conclusivo ai Championships? Bisognerà fare zapping tra tennis e ciclismo perché la tappa si concluderà tra le ore 16.00 e le ore 16.30 in modo poi da orientarsi verso lo Stadio Luzhniki di Mosca dove alle ore 17.00 si giocherà la Finale dei Mondiali 2018 di calcio: Francia e Croazia sono pronte per la super sfida, i Galletti sognano il bis a venti anni dalla prima magia mentre i balcanici vogliono la prima volta. La partita di calcio si giocherà dunque in contemporanea con la Finale di Wimbledon (a meno di chiusure rapide) e si concluderà entro le ore 19.00, salvo supplementari e calci di rigore che per noi tifosi neutrali saranno motivo ulteriore di divertimento.

Ovunque voi siate, in vacanza o in giro per una scampagnata o magari al lavoro con un caldo afoso potrete seguire ogni singolo minuto di questa ricchissima giornata con le DIRETTA LIVE su OA Sport, quella generale per una full immersion spaziando sui vari campi o quelle tematiche se sarete interessati soltanto a un evento. Di seguito il programma completo, il calendario dettagliato e tutti gli orari degli eventi sportivi di domenica 15 luglio con le indicazioni su come seguirli in diretta tv e streaming.

DOMENICA 15 LUGLIO:

11.15 GP Germania, Moto3

12.20 GP Germania, Moto2

12.35 Arras-Roubaix (nona tappa Tour de France), partenza

14.00 GP Germania, MotoGP

15.00 Finale Wimbledon 2018 – Novak Djokovic vs Kevin Anderson

16.00-16.30 Arras-Roubaix (nona tappa Tour de France), arrivo

17.00 Finale Mondiali 2018 di calcio – Francia vs Croazia

FINALE MONDIALI CALCIO, FINALE WIMBLEDON, MOTOGP E TOUR DE FRANCE: COME VEDERLI IN DIRETTA TV E STREAMING

La Finale dei Mondiali 2018 di calcio sarà visibile in diretta tv, gratis e in chiaro, su Canale 5 e in diretta streaming sul sito di Mediaset.

La Finale di Wimbledon 2018 sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su Sky Go.

Il Tour de France 2018 sarà trasmesso in diretta tv su Rai Tre e su Eurosport, diretta streaming su Rai Play e su Eurosport Player.

Il GP di Germania 2018, nona tappa del Mondiale MotoGP, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP, in diretta streaming su Sky Go.

