Sorteggio Europa League 2018-2019: quando si svolge? Data, programma, orario e gironi. Presenti Milan, Lazio e Atalanta

Manca poco al via della nuova stagione calcistica. L’Europa League è già cominciata, già a giugno, con il turno preliminare. Tra pochi giorni sarà già il momento del secondo turno di qualificazione, al quale prenderà parte l’Atalanta. Le squadre italiane qualificate saranno tre: oltre ai bergamaschi anche la Lazio e il Milan, quest’ultimo al quale è stata restituita la partecipazione dopo la sentenza del TAS, già qualificate alla fase a gironi.

Quest’anno la finale si terrà a Baku, in Azerbaijan, e il percorso sarà come sempre lungo e pieno di ostacoli. In primis perché il lotto delle partecipanti è pieno di grandi club, a partire dal Chelsea di Maurizio Sarri; in secondo luogo perché si tratta di una competizione lunghissima ed estenuante.

La fase di qualificazione terminerà con il terzo turno, il 16 agosto. Il 31 agosto, invece, sarà sorteggiata la fase a gironi, che comincerà il 20 settembre per poi terminare dopo sei giornata il 13 dicembre. Pochi giorni dopo sarà sorteggiato il tabellone dei sedicesimi, al quale prenderanno parte le migliori terze della fase a gironi della Champions League. L’eliminazione diretta proseguirà con il sistema del sorteggio fino alle semifinali.

Date e programma dell’Europa League 2018-19

Terzo turno di qualificazione (sorteggio 23 luglio) – 9 agosto/16 agosto

Playoff (sorteggio 6 agosto) – 23 agosto/30 agosto

Fase a gironi (sorteggio 31 agosto) – 20 settembre/4 ottobre/25 ottobre/8 novembre/29 novembre/13 dicembre

Sedicesimi (sorteggio 17 dicembre) – 14 febbraio/21 febbraio

Ottavi (sorteggio 22 febbraio) – 7 marzo/14 marzo

Quarti (sorteggio 15 marzo) – 11 aprile/18 aprile

Semifinali (sorteggio 19 aprile) – 2 maggio/9 maggio

Finale – 29 maggio a Baku













Foto: CosminIftode / Shutterstock.com