Sorteggio Champions League 2018-2019: quando si svolge? Data, programma, orario e teste di serie dei gironi. Presenti Juventus, Napoli, Roma e Inter

La stagione calcistica riprenderà tra un mese e con essa tornerà anche la Champions League. Il nuovo format prevede quattro italiane al via: ci sarà ovviamente la Juventus campione d’Italia, decisa più che mai a dare la caccia alla Coppa dopo l’acquisto di Cristiano Ronaldo, e insieme ai bianconeri anche Napoli, Roma e Inter proveranno a dire la loro nella più prestigiosa competizione continentale per club.

Sarà un percorso lungo, già cominciato con i turni preliminari che non riguarderanno le quattro squadre italiane, direttamente qualificate alla fase a gironi. Il primo turno di qualificazioni è già andato in archivio, tra pochi sarà la volta del secondo turno, seguito da un terzo e dai playoff, che determineranno la griglia completa delle 32 squadre che il 30 agosto saranno sorteggiate nell’urna di Nyon.

Già si conosce il gruppo delle teste di serie, di cui fa parte che la Juventus. La Roma sarà in fascia 2 o 3 nel peggiore dei casi, il Napoli è invece già certo della terza fascia, così come l’Inter della quarta. La fase a gironi comincerà il 18 settembre e terminerà il 12 dicembre. La fase a eliminazione diretta, poi, porterà fino alla finalissima, in programma il 1° giugno 2019 al Wanda Metropolitano di Madrid.

Le teste di serie della fase a gironi della Champions League 2018-2019

Real Madrid

Atletico Madrid

Bayern Monaco

Barcellona

Juventus

Paris Saint-Germain

Manchester City

Lokomotiv Mosca

Date e programma della Champions League 2018-2019

Secondo turno preliminare – 24, 25 e 31 luglio

Terzo turno preliminare (sorteggio 23 luglio) – 7, 8 e 14 agosto

Playoff (sorteggio 6 agosto) – 21, 22 e 28, 29 agosto

Fase a gironi (sorteggio 30 agosto) – 18 settembre, 12 dicembre

Ottavi di finale (sorteggio 17 dicembre) – 12, 13, 19, 20 febbraio e 5, 6, 12, 13 marzo

Quarti di finale (sorteggio 15 marzo) – 9, 10 e 16, 17 aprile

Semifinali – 30 aprile, 1 maggio e 7, 8 maggio

Finale – 1° giugno 2019 al Wanda Metropolitano di Madrid













