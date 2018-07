Sorteggio Champions League 2018-2019, fase a gironi: data, programma, orario e tv

Il sorteggio della fase a gironi della Champions League 2018-2019 si svolgerà giovedì 30 agosto (ore 18.00) a Montecarlo. Nel Principato prenderà forma la massima competizione continentale, si formeranno gli otto gruppi da quattro squadre ciascuno e conosceremo così quali saranno le partite della prima fase. Le prime due classificate di ogni raggruppamento accederanno poi agli ottavi di finale dove inizierà la spettacolare fase a eliminazione diretta.

Siamo in piena estate ma tutti gli appassionati iniziano già a pensare alla Coppa dalle Grandi Orecchie, il sogno di qualsiasi tifoso che spera di vedere la propria squadra sul tetto d’Europa. Le squadre che partecipano alla massima competizione continentale si sono attrezzate in fase di mercato proprio per non farsi trovare impreparate per l’occasione e tutti proveranno a farsi strada nel torneo anche se le grandi favorita per alzare al cielo il trofeo sono quasi sempre le stesse: il Real Madrid che ha vinto le ultime tre edizioni, il quotato Barcellona di Leo Messi, la rinnovata Juventus che potrà contare su Cristiano Ronaldo, il Manchester City, il PSG di Neymar, il Bayern Monaco ma senza sottovalutare l’Atletico Madrid vincitore dell’Europa League e il Manchester United. L’Italia si affiderà anche a Roma, Napoli e Inter.

Di seguito la data, il programma dettagliato, il calendario completo e l’orario d’inizio del sorteggio della fase a gironi della Champions League 2018-2019. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky che da quest’anno è tornata a detenere i diritti di messa in onda del torneo più importante. Assicurata anche la diretta streaming su Sky Go e la DIRETTA LIVE scritta su OASport.

GIOVEDI’ 30 AGOSTO:

18.00 Sorteggio fase a gironi Champions League 2018-2019

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE 2018-2019: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING

Il sorteggio della Champions League 2018-2019 sarà trasmesso in diretta tv su Sky.

Prevista la diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













