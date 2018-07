Beach volley, World Tour 2018 Vienna. Rossi/Caminati a un passo dal main draw. Le “super-canadesi” per Menegatti/Orsi Toth

Manca un solo gradino da scalare a Enrico Rossi e Marco Caminati per accedere al tabellone principale del Major Series di Vienna che ha vissuto oggi la sua prima giornata di gare, con il completamento delle qualificazioni femminili e la disputa del primo turno maschile.

La coppia romagnola non ha avuto problemi a sbarazzarsi con un secco 2-0 (21-17, 21-14) dei padroni di casa Friedl/Trummer che comunque vantavano due quinti posti nel World Tour in stagione. Domani alle 13.30 il binomio italiano affronterà un’altra coppia austriaca, i temibili Seidl/Waller, vittoriosi due settimane fa nel torneo 3 Stelle ad Haiyang in Cina e quinti la settimana scorsa nel 3 Stelle di Tokyo che oggi hanno eliminato i russi Yarzutkin/Sivolap al primo turno.

Niente da fare, invece, per l’altra coppia azzurra al via delle qualificazioni, Boesso/Gabriele che sono stati nettamente sconfitti 2-0 (21-11, 21-11) dai forti svizzeri Heidrich/Gerson che affronteranno il derby elvetico con Kissling/Zandbergen al secondo turno.

Rientro nel beach volley d’elite (dopo il bel successo di domenica scorsa ad Agadir) durissimo per Menegatti/Orsi Toth che, nella semifinale del girone preliminare, affronteranno le canadesi Bansley/Wilkerson, una delle coppie rivelazione della stagione con quattro podi conquistati e la vittoria nel 4 Stelle di Varsavia. Un buon modo per la coppia azzurra di testare il reale valore attuale, affrontando uno dei top team del momento. Nell’altra sfida del girone saranno di fronte le neo-campionesse d’Europa Under 22, le russe Makroguzova/Kholomina e la coppia Betschart/Hüberli.

Primo turno qualificazioni maschili: Crabb/Gibb (Usa)-Glossop/Williams (Rsa) 2-0 (21-11, 21-10), Rudol/Kujawiak (Pol)-Kolinske/Evans (Usa) 0-2 (13-21, 18-21), Beeler/Krattiger (Sui)-Betzien/Erdmann (Ger) 2-1 (17-21, 21-13, 15-11), Appelgren/Boman (Swe)-Grimalt/Grimalt (Chi) 0-2 (21-23, 16-21), Cherif/Ahmed Tijan (Qat)-Abell/Thomsen (Den) 2-0 (21-18, 21-13), Urlu/Mermer (Tur)-Prudel/Szalankiewicz (Pol) 1-2 (21-19, 12-21, 13-15), Seidl/Waller (Aut)-Yarzutkin/Sivolap (Rus) 2-1 (18-21, 21-13, 15-11), Friedl/Trummer (Aut)-Rossi/Caminati (Ita) 0-2 (17-21, 14-21), Ricardo/Guto (Bra)-Vasiljev/Malinauskas (Ltu) 2-0 (21-10, 21-17), Huber/Dressler (Aut)-Rumsevicius/Kazdailis (Ltu) 0-2 (0-21, 0-21), Giginoglu/Gögtepe (Tur)-Berntsen/Mol (Nor) 2-0 (22-20, 21-13), Gregory/Sheaf (Eng)-Koekelkoren/van Walle (Bel) 1-2 (21-19, 18-21, 11-15), O’Gorman/Saxton(Can)-Schnetzer/Müllner (Aut) 2-0 (21-17, 21-18), Durant/Schumann (Aus)-Capogrosso/Azaad (Arg) 0-2 (19-21, 17-21), Krou/Aye (Fra)-Kissling/Zandbergen (Sui) 0-2 (21-23, 16-21), Boesso/Gabriele (Ita)-Heidrich/Gerson (Sui) 0-2 (11-21, 11-21).

Secondo turno qualificazioni maschili: Crabb/Gibb (Usa)-Kolinske/Evans (Usa), Beeler/Krattiger (Sui)-Grimalt/Grimalt (Chi), Cherif/Ahmed Tijan (Qat)-Prudel/Szalankiewicz (Pol), Seidl/Waller (Aut)-Rossi/Caminati (Ita), Ricardo/Guto (Bra)-Rumsevicius/Kazdailis (Ltu), Giginoglu/Gögtepe (Tur)-Koekelkoren/van Walle (Bel), O’Gorman/Saxton (Can)-Capogrosso/Azaad (Arg), Kissling/Zandbergen (Sui)-Heidrich/Gerson (Sui),

Primo turno qualificazioni femminili: Larsen/Stockman (Usa)-bye, Jupiter/Chamereau (Fra)-Gruszczynska/Gromadowska (Pol) 2-1 (21-13, 16-21, 15-11), Fendrick/Sponcil (Usa)-Ozolina/Caica (Lat) 2-0 (21-13, 21-7), Klinger/Klinger (Aut)-Davidova/Shchypkova (Ukr) 2-1 (21-13, 17-21, 15-12), Strbova/Dubovcova (Svk)-Bye, Arnholdt/Welsch (Ger)-Lunde/Ulveseth (Nor) 0-2 (15-21, 16-21), Caluori/Gerson (Sui)-Eiholzer/Steinemann (Sui) 0-2 (19-21, 13-21), Bye-Kravcenoka/Graudina (Lat), Futami/Hasegawa (Jpn)-Bye, Dumbauskaite/Andriukaityte (Ltu)-Ukolova/Birlova (Rus) 0-2 (13-21, 14-21), Lobato/Amaranta (Esp)-Dörfler/Wiesmeyr (Aut) 20 (21-13, 21-18), Bye-Gallay/Pereyra (Arg), Broder/Pischke (Can)-Bye, Freiberger/Teufl (Aut)-Sinnema/Bloem (Ned) 0-2 (17-21, 17-21), Elize Maia/Maria Clara (Bra)-Kjølberg/Hjortland (Nor) 2-0 (21-19, 21-16), Bye-Lahti/Parkkinen (Fin).

Secondo turno qualificazioni femminili: Larsen/Stockman (UsA)-Chamereau/Jupiter (Fra) 2-0 (21-14, 21-18), Fendrick/Sponcil (Usa)-Davidova/Shchypkova (Ukr) 2-1 (21-16, 21-16), Dubovcova/Strbova (Svk)-Lunde/Ulveseth (Nor) 2-0 (21-16, 21-15), Graudina/Kravcenoka (Lat)-Caluori/Gerson (Sui) 2-0 (21-17, 21-17), Birlova/Ukolova (Rus)-Futami/Hasegawa (Jpn) 2-1 (17-21, 21-16, 22-20), Lobato/Amaranta-Gallay/Pereyra (Arg) 2-0 (21-18, 21-19), Broder/Pischke (Can)-Bloem/Sinnema (Ned) 2-1 (23-21, 19-21, 16-14), Lahti/Parkkinen (Fin)-Elize Maia/Maria Clara (Bra) 2-0 (22-20, 21-15).

Semifinali gironi femminili. Pool A: Humana-Paredes/Pavan (Can)-Friedl/Strauss (Aut), Keizer/Meppelink (Ned)-Larsen/Stockman (Usa). Pool B: Bansley/Wilkerson (Can)-Menegatti/Orsi Toth (Ita), Betschart/Hüberli (Sui)-Makroguzova/Kholomina (Rus). Pool C: Agatha/Duda (Bra)-Ukolova/Birlova (Rus), Hughes/Summer (Usa)-Stubbe/van Iersel (Ned). Pool D: Barbara/Fernanda (Bra)-Lobato/Amaranta (Esp), Claes/Hochevar (Usa)-Kolocova/Kvapilova (Cze). Pool F: Laboureur/Sude (Ger)-Fendrick/Sponcil (Usa), Borger/Kozuch (Ger)-Behrens/Ittlinger (Ger). Pool G: Klineman/Ross (Usa)-Broder/Pischke (Can), Bieneck/Schneider (Ger)-Kolosinska/Kociolek (Pol). Pool H: Hermannova/Slukova (Cze)-Strbova/Dubovcova (Svk), Maria Antonelli/Carol (Bra)-Lehtonen/Ahtiainen (Fin).