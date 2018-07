Sollevamento pesi, Europei Giovanili 2018: Giulia Imperio porta a casa due argenti ed un bronzo tra le – 48 kg Youth

Quarta giornata di gare degli Europei Under 15 e Under 17 di sollevamento pesi al Crowne Plaza di Milano in cui si sono disputate quattro finali: due nella categoria Under 15 maschile e due nell’Under 17 femminile. L’Italia aumenta il proprio bottino grazie a Giulia Imperio e si porta così a 13 medaglie conquistate in questa rassegna continentale.

Tra le -48 kg Youth l’azzurra Giulia Imperio si è resa protagonista di una bellissima prestazione che le è valsa la medaglia d’argento nel totale con 151 kg sollevati. La sollevatrice italiana ha sfiorato il primo posto nella prova di strappo, in cui ha ottenuto la stessa misura della rumena Mihaela Cambei (67 kg) ma le è rimasta dietro in classifica perché ha superato la prova dopo l’avversaria. Nello slancio Imperio ottiene 84 kg dopo tre prove valide che sono sufficienti per un terzo posto alle spalle di Cambei (88 kg) e della turca Gamzenur Sarikaya (85 kg). Nella classifica totale l’oro va a Cambei con 155 kg davanti alla nostra portacolori Giulia Imperio (151 kg) ed a Sarikaya (149 kg). Nella categoria Youth femminile si è svolta anche la finale delle -53 kg, in cui non c’erano atlete italiane impegnate. Il titolo di Campionessa Europea è andato alla rumena Sabina Baltag dopo una rimonta pazzesca nella prova di slancio, in cui riesce a compensare il terzo posto dello strappo con una fantastica misura (102 kg) che le permette di scavalcare la belga Nina Sterckx e la lettone Daniela Ivanova (oro nello strappo). Al maschile si sono svolte due finali degli Under 15: i -69 kg ed i -77 kg. Tra i -69 kg il bulgaro Karlos Nasar ha dominato in entrambe le prove con un grande margine sugli inseguitori vincendo così nel totale con 260 kg, frutto di uno strappo da 113 kg e di uno slancio da 147. L’argento è andato all’armeno Mnatsakan Abrahamyan con 249 kg (108+141) mentre ha completato il podio l’estone Alexander Moiseenko con 220 (98+122). L’azzurro Simone Val si è classificato in settima posizione nel totale con 197 kg (90+107). L’ultima gara del programma è stata la finale dei -77 kg, nella quale l’armeno Harutyun Grigoryan si è laureato Campione Europeo vincendo sia lo strappo che lo slancio e chiudendo così la gara a quota 258 kg, davanti all’ungherese Benjamin Federer con 246 kg ed al georgiano Saba Asanidze con 242 kg.

