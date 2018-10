Italian Softball Series: parte oggi la finale di Serie A1 tra Bussolengo e Bollate, le due dominatrici della stagione

Si apre oggi la finale scudetto della Serie A1 di softball, ribattezzata Italian Softball Series: ad affrontarsi sono le due squadre che hanno dominato l’annata in essere, e cioè il MKF Bollate e lo Specchiasol Bussolengo. La serie si svolgerà al meglio delle 3 partite su 5, con le prime due a Bussolengo e le altre tre a Bollate, compresa l’eventuale bella programmata, in caso di necessità, per domenica 14 ottobre.

Le due squadre arrivano a questo appuntamento con una coppa europea a testa. Bollate è la società che ha vinto più tricolori di tutte, ma è dal 2005 che non si riesce a cucire lo scudetto sulle maglie. Diversamente, Bussolengo ha vinto i suoi campionati sempre in anni consecutivi, come dimostrano il tris compiuto dal 1993 al 1995 e la doppietta 2015-2016.

All’interno della sfida che vale il tricolore c’è la sfida tra una consistente fetta delle giocatrici che hanno portato la Nazionale fino al settimo posto iridato di Chiba, in Giappone. In particolare, sarà piuttosto fascinoso vedere Greta Cecchetti contro Marta Gasparotto, la più forte lanciatrice del nostro Paese (che ormai ha saputo farsi valere anche fuori dall’Italia) opposta a quella che ormai, come battitrice, sta rivelandosi sempre più tra le maggiori certezze del panorama azzurro.

Tra le due squadre c’è già stato un doppio confronto nell’intergirone: Bollate e Bussolengo si sono equamente divise la posta, curiosamente con lo stesso risultato: 2-0. Sarà dunque una finale tutta da vivere, che sarà molto improbabile veder finire in tre soli confronti.













Credits: FIBS / K73-Oldmanagency