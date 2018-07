Softball, Mondiali 2018: tutte le partite dell’Italia. Programma, orari e tv

Comincerà il 2 agosto l’avventura dell’Italia ai mondiali di softball in Giappone. Le azzurre sono attese da un debutto da brividi, contro le padrone di casa giapponesi. Le convocazioni hanno visto l’ingresso di alcune delle protagoniste degli Europei giovanili delle scorse settimane, in cui le selezioni rappresentanti il nostro Paese hanno ben figurato.

L’Italia è inserita nel girone B, che comprende Giappone, Australia, Canada, Botswana, Gran Bretagna, Venezuela e Cina.

Di seguito il programma delle partite dell’Italia (l’orario indicato è quello italiano; la prefettura di Chiba si trova sette ore più avanti rispetto a noi, quindi, per fare un esempio, se lì sono le 20, qui sono le 13):

Giovedì 2 agosto

Italia-Giappone – ore 13

Sabato 4 agosto

Italia-Australia – ore 3

Italia-Canada – ore 8:30

Domenica 5 agosto

Italia-Botswana – ore 5:30

Lunedì 6 agosto

Italia-Gran Bretagna – ore 8:30

Martedì 7 agosto

Italia-Venezuela – ore 8:30

Mercoledì 8 agosto

Italia-Cina – ore 3

Non è al momento prevista alcuna copertura tv. Al momento non c’è traccia di alcuna produzione in live streaming dell’evento; resta da verificare se, nei prossimi giorni, verrà varata un’operazione simil-2016 (con tutte le partite trasmesse sul web) o meno.













Foto: MG Oldmanagency FIBS