Softball, Mondiali 2018: l’Italia pareggia nella doppia amichevole di preparazione con la Nuova Zelanda

Si è chiusa con una vittoria e una sconfitta la doppia amichevole di preparazione tra Italia e Nuova Zelanda in vista dei Mondiali, che scatteranno il 2 agosto a Chiba, in Giappone. Dopo che i primi giorni di ritiro erano stati martoriati dal maltempo, le azzurre sono finalmente riuscite a scendere in campo, al Kounodai Park di Ichikawa, affrontando le All Blacks.

Due partite vere, che hanno consentito al manager Enrico Obletter di valutare lo stato della rosa a pochi giorni dal debutto (proprio nella prima giornata, contro le padrone di casa). Il primo match se lo è aggiudicato la Nuova Zelanda per 4-3, il secondo l’Italia per 5-1, con il manager che ha alternato quattro ragazze in pedana di lancio (in gara 1 Greta Cecchetti e Alice Nicolini, in gara 2 Ilaria Cacciamani e Veronica Comar).

L’Italia aveva cominciato in vantaggio la prima partita, con il punto segnato da Mariel Bertossi alla terza ripresa contro la lanciatrice neozelandese Courtney Gettins, grazie al doppio di Amanda Fama. Alle kiwi, però, è bastato poco per ribaltare il risultato: doppio di Ellie Cooper, un paio di errori della difesa e altre tre valide ed ecco servito il 4-1. Le azzurre hanno reagito, con il fuoricampo da un punto di Erika Piancastelli al quarto inning, seguito da un altro punto della giovane italiana al sesto, quando è arrivata a casa sul singolo di Giulia Longhi, ma non è bastato per agguantare una Nuova Zelanda che ha gestito bene il vantaggio.

L’equilibrio si è confermato nella seconda partita della giornata. Alla sesta ripresa, però, è stata Beatrice Ricchi a sbloccare il risultato, con una singola seguita da una corsa sulla valida di Lara Cecchett, che poco dopo ha firmato il 2-0. L’Italia si è così sciolta e al settimo ha dilagato, con i fuoricampo da un punto di Amanda Fama e Marta Gasparotto in rapida successione e il 5-0 di Erika Piancastelli. La Nuova Zelanda ha accusato il colpo e solo nell’ultima ripresa è riuscita quanto meno a portare a casa il punto della bandiera.













Foto: Stefano Arnaboldi