Softball, ITALIA CAMPIONESSA D’EUROPA! Tripudio azzurro tra le under 22, sconfitta l’Olanda in finale

ITALIA IN TRIONFO. La nostra Nazionale vince gli Europei U22 di softball sconfiggendo l’Olanda per 5-4 al termine di una Finale davvero al cardiopalma. La nostra Nazionale torna così sul trono continentale per la seconda volta nella storia, a dieci anni di distanza dalla prima apoteosi.

Sul diamante di Trnava (Slovacchia) le azzurre sono riuscite a sovvertire il pronostico della vigilia sconfiggendo le oranges che già ci avevano battuto per ben due volte nell’ultima settimana. Dopo due riprese davvero molto tirate (nella seconda abbiamo riempito le basi ma non siamo riusciti a marcare), nel terzo inning arriva il primo vantaggio con Jansen che concretizza la valida di Mutic ma Bettinsol pareggia immediata sfruttando il sacrificio di Fabbian e Soldi.

Le italiane riescono a guanadagnare anche il 2-1 nel quinto inning con un micidiale triplo e saliamo addirittura sul 3-1 con il bel lavoro di Chiara Bassi. Il settimo e ultimo inning è drammatico: Cianfriglia, Chiodaroli, Colonna e Fabbian riescono a regalarci due punti che valgono il 5-2. L’Olanda però non molla, accorcia sul 4-5 e a basi piene cerca il sorpasso vincente. Drijvers gira il quinto lancio di Soldi, Colonna lo prende al volo e l’Italia è Campionessa d’Europa.

Foto: FIBS Andrian