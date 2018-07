Softball, Europei U22 2018: l’Italia batte l’Irlanda e centra la finale. Domani la sfida all’Olanda

Obiettivo finale centrato per l’Italia U22 di softball, che domani a Trnava si giocherà la finale con l’Olanda. Le azzurre si sono sbarazzate con meno problemi del previsto dell’Irlanda, sconfitta per manifesta inferiorità al quarto inning per 14-2.

L’Italia ha cominciato come con la Russia: Soldi in base per ball, poi bunt di Bassi seguito dallo stesso colpo di Princic per il primo punto. Il primo inning si è chiuso già sul 3-0. In difesa, invece, Bigatton ha concesso una valida rimasta però isolato.

L’attacco delle azzurre è stato un rullo compressore. Nel secondo inning il fuoricampo interno di Bassi è valso il 5-0, seguito da altri due punti con il doppio di Princic e il triplo di Cianfriglia. Nel terzo è stata Mazzoni a segnare l’8-0.

La chiusura è quindi arrivata al quarto. Sette valide (di cui due tripli) e due errori della difesa hanno generato ben 6 punti, per un parziale di 14-0. Prima della fine c’è stato spazio solo per il moto d’orgoglio dell’Irlanda, che ha cancellato lo zero dal tabellino con due punti.

In finale ci va l’Italia, dunque. Domani la terza sfida del torneo con l’Olanda: le prime due sono state vinte dalle orange, ma si ripartirà comunque dallo 0-0 e stavolta la posta in palio sarà ben più alta.













Foto: FIBS-Andrian