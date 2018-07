Softball, Europei U22 2018: l’Italia inizia la seconda fase con una vittoria sulla Gran Bretagna

Dopo la sconfitta con l’Olanda, l’Italia ha ritrovato subito la via agli Europei U22 di Trnava, in Slovacchia. La seconda fase si è aperta con una vittoria sulla Gran Bretagna per 4-1, ottenuta grazie ad una prestazione di grande solidità, contro un’avversaria che ha venduto cara la pelle.

L’equilibrio ha caratterizzato la prima parte di gara. Nessun punto nei primi tre inning e qualche valida isolata, concessa dall’Italia da Alexia Lacatena, reduce dal vittorioso Europei U19 e schierata partente per la prima volta. È stata l’Italia ad avvicinarsi di più al primo punto, con De Trombetti che al terzo ha provato a sfruttare il bunt di Bassi prima di venire eliminata con un doppio gioco.

Ma è stato solo questione di tempo perché il match si è sbloccato alla quarta ripresa: Princic ha aperto con un singolo, poi ha fatto strada sul sacrificio di Sheldon, poi i singoli di Cianfriglia e Bigatton hanno firmato il 2-0. La Gran Bretagna è rimasta lì e al quinto ha piazzato la zampata. Dopo i due singoli di Moritz e Burge al quinto, in pedana si è presentata Bigatton, che ha concesso una battuta ad Edwards su cui la difesa ha sbagliato consentendo l’1-2. L’Italia, però, ha saputo uscire dalla situazione complessa e riallungare nel sesto, grazie ad un triplo di Princic che ha portato prima il 3-1 di Soldi, poi il 4-1 finale.

Bigatton non ha infatti concesso nulla nei due attacchi successivi, mantenendo il risultato e consentendo all’Italia di conquistare la prima vittoria della seconda fase. Alle 16.15 di nuovo in campo per affrontare il Belgio.













