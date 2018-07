Calcio, il Chievo resta in Serie A! Nullo il procedimento nei confronti dei clivensi

Il Chievo disputerà il prossimo campionato di Serie A: questa la decisione del Tribunale Nazionale Federale, che ha dichiarato l’improcedibilità circa le presunte plusvalenze non veritiere, che avevano spinto la Procura a chiedere una pesante penalizzazione sulla classifica della scorsa stagione, che avrebbe decretato la retrocessione dei clivensi.

C’è stato un vizio di forma nel procedimento, che di fatto lo ha reso nullo, ovvero, secondo quanto scrive “La Gazzetta dello Sport” la mancata convocazione in Procura di Campedelli, presidente della società veneta, che aveva chiesto di essere ascoltato in merito alla vicenda. Ora ci potrebbe essere il ricorso del Crotone, che sperava di rimpiazzare il Chievo in caso di retrocessione.

Oppure potrebbe presentare ricorso anche la Procura, che però potrebbe anche decidere di optare per un nuovo procedimento: il tempo stringe. I calendari sono alle porte (verranno stilati domani), mentre al campionato manca meno di un mese.













Foto: Wikipedia

