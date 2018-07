Softball, Europei U22 2018: l’Italia cede all’Olanda in rimonta nell’ultimo incontro della prima fase

La prima fase degli Europei U22 di Trnava, in Slovacchia, si chiude con due vittorie e una sconfitta per l’Italia, che nell’ultimo incontro è stata battuta in rimonta dall’Olanda per 4-3. Un passo falso che comunque non toglie nulla alle azzurre, perché la qualificazione alla seconda fase era già in tasca, ma che comunque una ferita la lascia, perché la rivalità tra azzurre e orange è cosa nota.

Non solo, ma anche perché l’Italia era partita forte. Nel secondo inning Perricelli ha siglato l’1-0 sulla battuta di Cianfriglia, poi Bassi, spintasi fino in terza, ha sfruttato uno schema mal riuscito della difesa olandese per raddoppiare. Riboldi, nel frattempo, è stata perfetta in pedana di lancio; e così nel terzo inning è arrivato il 3-0 di Chiodaroli, prima in base con un bunt, poi a casa sul singolo al centro di Soldi.

Lo schema ha retto fino al quinto inning, quando l’Olanda si è scatenata in attacco. Con due basi occupate, ecco il triplo di Jansen, seguito poi dal pareggio, dopo pochissimi minuti, sul singolo di Mutic. L’Italia ha accusato il colpo e provato a cambiare lanciatrice, con Bigatton al posto di Riboldi. L’incontro si è così deciso all’ultima ripresa. Kramer ha infilato tre eliminazioni consecutive, Bigatton non ci è riuscita. Poot è arrivata fino in seconda, poi ha provato a spingersi fino a casa riuscendo a segnare in tuffo sulla mancata eliminazione azzurra.













Foto: Stefano Arnaboldi