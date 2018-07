Hockey prato femminile, Mondiali 2018: risultati e classifiche. Tante sorprese nella Pool D

Dopo un giorno di riposo torna il programma per quanto riguarda i Mondiali di hockey su prato femminili in quel di Londra. Solo due gli incontri giocati oggi, entrambi per quanto riguarda il Gruppo D: tante sorprese, con le compagini oceaniche entrambe sorprese da Belgio e Giappone. Andiamo a rivivere le partite con i risultati e le classifiche aggiornate.

Pool D 12:30 JPN – NZL 2 – 1 Pool D 14:30 AUS – BEL 0 – 0

Classifiche

Pool A NED 1 1 0 0 7 0 7 0 0 3 ITA 1 1 0 0 3 0 3 0 0 3 CHN 1 0 0 1 0 3 -3 0 0 0 KOR 1 0 0 1 0 7 -7 0 0 0

Pool B IRL 1 1 0 0 3 1 2 0 0 3 ENG 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 IND 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 USA 1 0 0 1 1 3 -2 0 0 0

Pool C ARG 1 1 0 0 6 2 4 0 0 3 GER 1 1 0 0 3 1 2 0 0 3 RSA 1 0 0 1 1 3 -2 0 0 0 ESP 1 0 0 1 2 6 -4 0 0 0

Pool D AUS 2 1 1 0 3 2 1 0 0 4 NZL 2 1 0 1 5 4 1 0 0 3 JPN 2 1 0 1 4 4 0 0 0 3 BEL 2 0 1 1 2 4 -2 0 0 1

Foto: Corepics VOF / Shutterstock.com