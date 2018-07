Pallanuoto, Europei 2018: i risultati dei quarti di finale. Serbia-Croazia semifinale di lusso, l’Italia sfiderà la Spagna

Ci sarà un anticipo di finale: Serbia-Croazia, un penultimo atto tra i Campioni Olimpici e i Campioni del Mondo. Scherzo del tabellone agli Europei di pallanuoto in quel di Barcellona, con le due prime forze al mondo che nella manifestazione continentale non si sfideranno per la medaglia dal valore più pregiato. I campioni olimpici non hanno faticato troppo con un’Ungheria molto spenta, invece è servita tutta la classe ai campioni iridati per imporsi sul Montenegro. Tra le due litiganti prova a godere l’Italia: il Settebello un colpo e se la vedranno in semifinale con la Spagna. Andiamo a riepilogare tutti i risultati dei quarti di finale.

Quarti di finale

Serbia-Ungheria 8-5 (4-0, 1-1, 2-2, 1-2)

Croazia-Montenegro 9-7 (1-2, 1-2, 4-2, 3-1)

Italia-Russia 11-1 (2-0, 4-0, 1-1, 4-0)

Spagna-Grecia 10-6 (2-1, 2-2, 4-0, 2-3)













