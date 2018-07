Softball, Europei U22 2018: avvio comodo per l’Italia. Israele battuto al quinto inning

Inizia con un 12-5 a Israele l’avventura dell’Italia agli Europei U22 di Trnava, in Slovacchia. Non era un’avversaria complicata ma le azzurre hanno messo in scena un’ottima prestazione, priva di sbavature, cominciando col piede giusto la rassegna continentale.

Non c’è stata praticamente partita perché l’Italia è partita subito forte, ritrovandosi in pochi minuti sul 3-0 dopo il doppio di Soldi seguito da un bunt di sacrificio. Il poker è arrivato nel secondo, con il singolo di Chiodaroli, a casa sulla valida di Mazzoni, che poco dopo ha sfruttato una disattenzione della difesa di Israele per firmare il 5-0. I singoli di Bettinsoli, Sheldon e Perricelli sono valsi l’8-0, diventato poco dopo 9-0.

L’Italia si è quindi placata nel terzo e nel quarto, quando non è riuscita a segnare subendo l’unico punto israeliano, con la valida di Khan. Poi, però, le cinque valide del quinto inning (con tre doppi di Chiodaroli, Sheldon e Bigatton) sono valse il 12-1 finale. Vittoria per manifesta, dunque, per un’Italia attesa domani da un doppio impegno certamente più difficile, contro Ucraina (11.45) e Olanda (18.30).













Foto: Pier Colombo