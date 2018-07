Sorteggio Champions League 2018-2019: le possibili avversarie nei gironi di Juventus, Napoli, Roma e Inter

Il sorteggio della Champions League 2018-2019 si svolgerà giovedì 30 agosto a Montecarlo. L’appuntamento di fine estate definirà la composizione degli otto gironi della massima competizione continentale per club: le 32 squadre partecipanti verranno suddivise in otto gruppi da quattro formazioni ciascuno, le prime due classificate accederanno poi alla fase a eliminazione diretta che incomincerà dagli ottavi di finale dopo la pausa invernale.

Da quest’anno l’Italia torna ad avere quattro squadre: Juventus, Roma, Napoli, Inter. Saranno queste quattro squadre a difendere i nostri colori e a cercare di interrompere il dominio del Real Madrid che prosegue da tre stagioni. I bianconeri hanno acquistato Cristiano Ronaldo per riuscire nell’impresa dopo aver perso due finali negli ultimi quattro anno. I giallorossi puntano a replicare la storica semifinale giocata quest’anno mentre i partenopei vorranno riscattare l’ultima opaca partecipazione. I nerazzurri tornano invece dopo una lunga assenza e proveranno a essere la mina vagante della competizione.

Come sempre le 32 squadre verranno suddivise in quattro fasce di merito in base al ranking UEFA. Il sorteggio della Champions League 2018-2019 prevede che in un girone ci sia la presenza di una e una sola squadre per fascia, formazioni provenienti dallo stesso Paese non possono incrociarsi in questa fase. La Juventus sarà dunque testa di serie, il Napoli sarà in seconda fascia mentre la Roma in terza a meno che una tra Benfica e Basilea non esca ai preliminari. L’Inter è già certa della quarta fascia. Di seguito le fasce per il sorteggio della fase a gironi della Champions League 2018-2019 di calcio e le possibili avversarie delle italiane.

PRIMA FASCIA:

Real Madrid

Atletico Madrid

Bayern Monaco

Barcellona

Juventus

PSG

Manchester City

Lokomotiv Mosca

SECONDA FASCIA:

Borussia Dortmund

Porto

Manchester United

Shakhtar Donetsk

Napoli

Tottenham

Gli altri due posti saranno occupati da Benfica e Basilea se supereranno i preliminari altrimenti subentreranno Roma e/o Liverpool.

TERZA FASCIA:

Shalke 04

Lione

Monaco

Roma e Liverpool saranno in questa fascia se Benfica e Basilea supereranno i preliminari.

A pendere tra terza e quarta fascia sono invece CSKA Mosca, Valencia, Viktoria Plzen, Bruges e Galatasaray che attendono i risultati dei preliminari.

QUARTA FASCIA:

Inter

Hoffenheim

Bisognerà attendere l’esito dei preliminari per conoscere la completa composizione di questa fascia.

PRELIMINARI:

PERCORSO CAMPIONI:

Celtic/Rosenborg vs AEK Atene

Salisburgo vs Shkendija/Sheriff

Stella Rossa/Suduva vs Legia Varsavia/Spartak Trnava

Kukes/Qarabag vs BATE Borisov/HJK Helnsiki

Astana/Midtjylland vs Dinamo Zagabria/Hapoel Beer-Sheva

CFR Cluj/Malmoe vs Ludogorets/Vidi

Ai sei vincitori si uniranno Young Boys e PSV Eindhoven

PERCORSO PIAZZATE:

Standard Liegi vs Ajaz/Sturm Graz

Benfica vs Fenerbahce

Slavia Praga vs Dinamo Kiev

PAOK/Basilea vs Spartak Mosca













Foto. Ciro Santangelo