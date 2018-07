Quando arriva Cristiano Ronaldo a Torino? I primi allenamenti con la Juventus: data, programma, orari

Cristiano Ronaldo è sempre più atteso a Torino dopo la toccata e fuga di settimana scorsa quando si è sottoposto alle visite mediche e poi ha tenuto la sua prima conferenza stampa da giocatore della Juventus. Il portoghese ha concluso il tour in Cina sponsorizzato dalla Nike, è tornato in Spagna e ora partirà per godersi gli ultimi giorni di vacanza. Il colpo assoluto di questo calcio mercato estivo ha tenuto segreta la location del suo periodo di relax dopo quello in Grecia ma si parla di Ibiza, uno dei suoi luoghi preferiti. Relax sì, ma il fenomeno lusitano non si ferma mai e trova sempre il modo di allenarsi anche in ferie.

Ma quando arriverà Cristiano Ronaldo a Torino e quando vestirà la maglia bianconera per i primi allenamenti? L’appuntamento è per lunedì 30 luglio alla Continassa quando l’attaccante inizierà i primi allenamenti insieme a Dybala, Higuain, Douglas Costa, Bentancur e Cuadrado mentre il resto della squadra (tranne Mandzukic, Pjaca e Matuidi ancora in vacanza dopo la Finale dei Mondiali) saranno negli USA per una tournée. CR7 sarà salutato da una folla in visibilio come quella vista lunedì scorso? La febbre è davvero altissima… Nei prossimi giorni conosceremo anche tutti gli orari e gli impegni, da vedere se gli allenamenti saranno aperti al pubblico.













Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com