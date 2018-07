Beach volley, Europei 2018 Olanda. Lupo/Nicolai avanti col brivido

Il quoziente punti salva Paolo Nicolai e Daniele Lupo dall’eliminazione al primo turno nell’Europeo di Olanda. La coppia italiana subisce la seconda sconfitta di rimonta della kermesse continentale e solo il successo netto con i serbi Kolaric/Basta le permette di superare il turno e andare ai sedicesimi di finale.

A battere gli azzurri stavolta sono stati i cechi Perusic/Schweiner in una partita dove la coppia allenata da Tomatis era spalle al muro e avrebbe dovuto vincere a tutti i costi per superare il turno, mentre gli italiani erano già quasi certi del passaggio ai sedicesimi ma con un successo avrebbero potuto anche puntare direttamente agli ottavi. Sembrava tutto facile per gli italiani dopo il primo set, vinto 21-18 ma nel secondo set è arrivato il crollo con un break di 6-2 sull’8-7 che ha lanciato i cechi, vittoriosi 21-14. Nel tie break azzurri avanti fino al 6-5 poi ancora un break di Perusic/Schweiner che si sono portati sul 13-9 ed hanno vinto 15-12, chiudendo il girone al secondo posto.

TORNEO MASCHILE

Pool H

Varenhorst/Bouter (Ned)-Krou/Aye (Fra) 2-0 (21-9, 21-14), Herrera/Gavira (Esp)-Winter/Hörl (Aut) 2-1 (16-21, 21-15, 15-7), Varenhorst/Bouter (Ned)-Winter/Hörl (Aut) 2-0 (21-19, 21-18), Herrera/Gavira (Esp)-Krou/Aye (Fra) 2-0 (21-14, 21-19), Krou/Aye (Fra)-Winter/Hörl (Aut) 2-0 (21-16, 21-17), Herrera/Gavira (Esp)-Varenhorst/Bouter (Ned) 2-1 (16-21, 21-15, 15-7)

Pool G

Fijalek/Bryl (Pol)-Rumsevicius/Kazdailis (Ltu) 2-0 (21-11, 21-17), Smedins/Samoilovs (Lat)-Bergmann/Harms (Ger) 2-1(21-13, 11-21, 15-12).Fijalek/Bryl (Pol)-Bergmann/Harms (Ger) 2-0 (21-15, 21-17),

Smedins/Samoilovs (Lat)-Rumsevicius/Kazdailis (Ltu) 2-0 (21-16, 22-20), Rumsevicius/Kazdailis (Ltu)-Bergmann/Harms (Ger) 1-2 (14-21, 21-19, 11-15), Smedins/Samoilovs (Lat)-Fijalek/Bryl (Pol) 2-0 (21-16, 21-18)

Pool F

Plavins/Tocs (Lat)-Berntsen/Mol (Nor) 2-0 (21-13, 21-15), Stoyanovskiy/Velichko (Rus)-Dumek/Bercik (Cze) 2-0 (21-12, 21-15), Plavins/Tocs (Lat)-Dumek/Bercik (Cze) 2-0 (21-15, 21-12), Stoyanovskiy/Velichko (Rus)-Berntsen/Mol (Nor) 2-0 (21-17, 21-19), Berntsen/Mol (Nor)-Dumek/Bercik (Cze) 2-0 (21-15, 21-8), Stoyanovskiy/Velichko (Rus)-Plavins/Tocs (Lat) 2-1 (19-21, 21-13, 16-14)

Pool E

Mol/Sørum (Nor)-Thiercy/Gauthier-Rat (Fra) 2-0 (21-10, 21-18), Krasilnikov/Liamin (Rus)-Sivolap/Yarzutkin (Rus) 0-2 (17-21, 19-21), Mol/Sørum (Nor)-Sivolap/Yarzutkin (Rus) 2-0 (21-10, 21-15), Krasilnikov/Liamin (Rus)-Thiercy/Gauthier-Rat (Fra) 2-1 (21-18, 14-21, 15-13), Sivolap/Yarzutkin (Rus)-Thiercy/Gauthier-Rat (Fra) 0-2 (15-21, 15-21), Krasilnikov/Liamin (Rus)-Mol/Sørum (Nor) 0-2 (15-21, 13-21)

Pool D

Caminati/Rossi (Ita)-Boehlé/van de Velde (Ned) 1-2 (18-21, 31-29, 9-15), Kantor/Losiak (Pol)-Heidrich/Gerson (Sui) 2-0 (21-14, 21-16), Heidrich/Gerson (Sui)-Caminati/Rossi (Ita) 1-2 (21-18, 17-21, 12-15), Kantor/Losiak (Pol)-Boehlé/van de Velde (Ned) 2-1 (14-21, 23-21, 15-11), Heidrich/Gerson (Sui)-Boehlé/van de Velde (Ned) 2-0 (21-19, 21-16), Kantor/Losiak (Pol)-Caminati/Rossi (Ita) 2-0 (21-19, 21-19).

Pool C

Prudel/Szalankiewicz (Pol)-Semenov/Leshukov (Rus) 0-2 (15-21, 19-21), Doppler/Horst (Aut)-van der Ham/Vismans (Ned) 2-0 (21-13, 21-11), Prudel/Szalankiewicz (Pol)-van der Ham/Vismans (Ned) 2-1 (19-21, 21-15, 15-10), Doppler/Horst (Aut)-Semenov/Leshukov (Rus) 0-2 (19-21, 17-21), Semenov/Leshukov (Rus)-van der Ham/Vismans (Ned) 2-0 (21-12, 21-12), Doppler/Horst (Aut)-Prudel/Szalankiewicz (Pol) 2-1 (27-25, 15-21, 15-8)

Pool B

Kujawak/Rudol (Pol)-Koekelkoren/van Walle (Bel) 0-2 (14-21, 12-21), Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Giginoglu/Gögtepe (Tur) 2-0 (25-23, 21-19), Kujawak/Rudol (Pol)-Giginoglu/Gögtepe (Tur) 0-2 (17-21, 17-21), Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Koekelkoren/van Walle (Bel) 2-0 (21-16, 21-12), Koekelkoren/van Walle (Bel)-Giginoglu/Gögtepe (Tur) 2-0 (21-19, 21-18), Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Kujawak/Rudol (Pol) 2-0 (21-14, 30-28)

Pool A

Perusic/Schweiner (Cze)-Beeler/Krattiger (Sui) 0-2 (16-21, 14-21), Nicolai/Lupo (Ita)-Kolaric/Basta (Srb) 2-0 (21-13, 21-16), Perusic/Schweiner (Cze)-Kolaric/Basta (Srb) 2-1 (18-21, 21-13, 15-10), Nicolai/Lupo (Ita)-Beeler/Krattiger (Sui) 1-2 (21-16, 18-21, 9-15), Beeler/Krattiger (Sui)-Kolaric/Basta (Srb) 1-2 (21-14, 17-21, 13-15), Nicolai/Lupo (Ita)-Perusic/Schweiner (Cze) 1-2 (21-18, 14-21, 12-15)

TORNEO FEMMINILE

POOL H

Kholomina/Makroguzova (Rus)-Bocharova/Voronina (Rus) 2-0 (21-8, 21-10), Stubbe/van Iersel (Ned)-Bonnerova/Nakladalova (Cze) 2-0 (21-18, 21-18), Kholomina/Makroguzova (Rus)-Bonnerova/Nakladalova (Cze) 1-2 (15-21, 21-18, 12-15), Stubbe/van Iersel (Ned)-Bocharova/Voronina (Rus) 2-0 (21-17, 21-17), Bocharova/Voronina (Rus)-Bonnerova/Nakladalova (Cze) 0-2 (20-22, 17-21), Stubbe/van Iersel (Ned)-Kholomina/Makroguzova (Rus) 2-0 (21-18, 21-14)

Pool G

Ulveseth/Lunde (Nor)-Ukolova/Birlova (Rus) 1-2 (9-21, 21-19, 13-15), Borger/Kozuch (Ger)-Behrens/Ittlinger (Ger) 2-0 (21-19, 21-16), Behrens/Ittlinger (Ger)-Ulveseth/Lunde (Nor) 2-1 (21-14, 20-22, 15-13), Borger/Kozuch (Ger)-Ukolova/Birlova (Rus) 1-2 (14-21, 21-18, 11-15), Behrens/Ittlinger (Ger)-Ukolova/Birlova (Rus) 2-0 (21-15, 21-14), Borger/Kozuch (Ger)-Ulveseth/Lunde (Nor) 2-0 (21-15, 21-12).

Pool F

Lehtonen/Ahtiainen (Fin)-Dabizha/Abalakina (Rus) 2-0 (21-14, 21-19), Kolocova/Kvapilova (Cze)-Gruszczynska/Gromadowska (Pol) 2-0 (21-10, 21-14), Lehtonen/Ahtiainen (Fin)-Gruszczynska/Gromadowska (Pol) 2-1 (21-15, 18-21, 15-10), Kolocova/Kvapilova (Cze)-Dabizha/Abalakina (Rus) 2-0 (21-15, 21-12), Dabizha/Abalakina (Rus)-Gruszczynska/Gromadowska (Pol) 1-2 (18-21, 21-15, 15-17), Kolocova/Kvapilova (Cze)-Lehtonen/Ahtiainen (Fin) 1-2 (21-12, 19-21, 12-15)

Pool E

Schützenhöfer/Plesiutschnig (Aut)-Lobato/Amaranta (Esp) 0-2 (16-21, 15-21), Betschart/Hüberli (Sui)-Caluori/Gerson (Sui) 2-0 (21-19, 21-15), Schützenhöfer/Plesiutschnig (Aut)-Caluori/Gerson (Sui) 2-1 (21-15, 17-21, 16-14), Betschart/Hüberli (Sui)-Lobato/Amaranta (Esp) 2-0 (21-19, 21-15), Betschart/Hüberli (Sui)-Schützenhöfer/Plesiutschnig (Aut) 2-1 (21-23, 21-16, 15-8), Caluori/Gerson (Sui)-Lobato/Amaranta (Esp) 1-2 (20-22, 21-19, 10-15)

Pool D

Lahti/Parkkinen (Fin)-Kravcenoka/Graudina (Lat) 2-0 (21-18, 21-11), Bieneck/Schneider (Ger)-van Gestel/Wesselink (Ned) 2-0 (21-18, 21-10), Lahti/Parkkinen (Fin)-van Gestel/Wesselink (Ned) 1-2 (21-19, 19-21, 11-15), Bieneck/Schneider (Ger)-Kravcenoka/Graudina (Lat) 2-1 (23-21, 18-21, 15-8), Kravcenoka/Graudina (Lat)-van Gestel/Wesselink (Ned) 2-0 (21-16, 21-18), Bieneck/Schneider (Ger)-Lahti/Parkkinen (Fin) 2-0 (21-17, 21-15)

Pool C

Davidova/Shchypkova (Ukr)-Sinnema/Bloem (Ned) 0-2 (13-21, 11-21), Vergè-Deprè/Vergé-Dépré (Sui)-Eiholzer/Steinemann (Sui) 2-0 (21-10, 21-17), Vergè-Deprè/Vergé-Dépré (Sui)-Sinnema/Bloem (Ned) 0-2 (14-21, 17-21), Davidova/Shchypkova (Ukr)-Eiholzer/Steinemann (Sui) 2-0 (21-15, 21-12), Sinnema/Bloem (Ned)-Eiholzer/Steinemann (Sui) 2-0 (22-20, 21-16), Vergè-Deprè/Vergé-Dépré (Sui)-Davidova/Shchypkova (Ukr) 0-2 (16-21, 18-21)

Pool B

Keizer/Meppelink (Ned)-Strbova/Dubovcova (Svk) 2-0 (21-18, 21-14), Hermannova/Slukova (Cze)-Jupiter/Chamereau (Fra) 2-1 (20-22, 21-16, 15-10), Hermannova/Slukova (Cze)-Strbova/Dubovcova (Svk) 2-0 (21-19, 21-9), Keizer/Meppelink (Ned)-Jupiter/Chamereau (Fra) 1-2 (19-21, 21-17, 11-15), Strbova/Dubovcova (Svk)-Jupiter/Chamereau (Fra) 2-0 (21-15, 21-18), Hermannova/Slukova (Cze)-Keizer/Meppelink (Ned) 0-2 (15-21, 16-21)

Pool A

Kolosinska/Kociolek (Pol)-Liliana/Elsa (Esp) 0-2 (11-21, 4-21 ritiro), Laboureur/Sude (Ger)-Menegatti/Giombini (Ita) 1-2 (18-21, 21-18, 6-15), Kolosinska/Kociolek (Pol)-Menegatti/Giombini (Ita) 0-2 (forfeit team A), Laboureur/Sude (Ger)-Liliana/Elsa (Esp), 2-0 (21-19, 21-19), Liliana/Elsa (Esp)-Menegatti/Giombini (Ita) 2-0 (21-15, 21-17), Laboureur/Sude (Ger)-Kolosinska/Kociolek (Pol) 2-0 (forfeit team B)

Sedicesimi di finale: Menegatti/Giombini (Ita)-Vergé-Dépré/Vergé-Dépré (Sui) 0-2 (18-21, 18-21), Lobato/Amaranta (Esp)-Jupiter/Chamereau (Fra) 2-0 (21-15, 21-14), Hermannova/Slukova (Cze)-Kholomina/Makroguzova (Rus) 2-0 (21-17, 21-14), Kolocova/Kvapilova (Cze)-Ukolova/Birlova (Rus) 0-2 (11-21, 19-21), Davidova/Shchypkova (Ukr)-Gruszczynska/Gromadowska (Pol) 2-0 (21-16, 27-25), Borger/Kozuch (Ger)-van Gestel/Wesselink (Ned) 2-0 (27-25, 21-15), Lahti/Parkkinen (Fin)-Laboureur/Sude (Ger) 0-2 (22-24, 20-22), Bonnerova/Nakladalova (Cze)-Schützenhöfer/Plesiutschnig (Aut) 2-1 (23-21, 18-21, 15-11).

Ottavi di finale: 19.30 Rotterdam: Keizer/Meppelink (Ned)-Vergé-Dépré/Vergé-Dépré (Sui), 20.30 Rotterdam Behrens/Ittlinger (Ger)-Lobato/Amaranta (Esp), 20:35 The Hague Lehtonen/Ahtiainen (Fin)-Hermannova/Slukova (Cze), 19:45 The Hague Sinnema/Bloem (Ned)-Ukolova/Birlova (Rus), 20:35 Utrecht Bieneck/Schneider (Ger)-Davidova/Shchypkova (Ukr), 19.45 Utrecht Betschart/Hüberli (Sui)-Borger/Kozuch (Ger), 19:30 Apeldoorn Stubbe/van Iersel (Ned)-Laboureur/Sude (Ger), 20:30 Apeldoorn Liliana/Elsa (Esp)-Bonnerova/Nakladalova (Cze),