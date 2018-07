Skateboard, Vans Park Series 2018: fantastico Ivan Federico, è secondo a Vancouver! Pedro Barros in trionfo, Alex Sorgente sul podio

Un fuoriclasse rinato dopo un periodo di alti e bassi, un campione su cui l’Italia può davvero fare affidamento per un decennio. Ivan Federico è tornato a brillare nella seconda tappa dei Vans Park Series 2018, che ha avuto luogo a Vancouver, in Canada.

Federico ha concluso al secondo posto la sua prova, ottenendo uno score di 85.43 punti e confermandosi uno straordinario protagonista dello skateboard a livello internazionale, una disciplina che, tra l’altro, nel 2020 a Tokyo farà il suo esordio alle Olimpiadi. Un punteggio quasi in fotocopia rispetto alla semifinale, che Ivan Federico ha concluso al terzo posto con 85.57 punti, guadagnandosi agevolmente il pass per l’atto conclusivo con gli otto migliori della classifica.

L’unico in grado di lasciarsi alle spalle il fuoriclasse azzurro è stato il brasiliano Pedro Barros, autore di una prova perfetta che gli è valsa 90.23 punti, uno score a dir poco impareggiabile per un atleta generalmente molto discontinuo ma capace di raggiungere picchi strepitosi quando è al top della forma. Sul terzo gradino del podio è salito l’italo-americano Alex Sorgente, che gareggia sotto la bandiera statunitense e ha ottenuto 84.77 punti, sfiorando la seconda piazza conquistata da Federico.

Sorgente è riuscito a sopravanzare di pochissimo il connazionale Trey Wood, che ha ottenuto un punteggio di 84.43 e ha concluso in quarta posizione davanti all’australiano Keegan Palmer, quinto con 83.43 punti, e al brasiliano Murilo Peres, sesto in 82.47. Decisamente più indietro, infine, si sono piazzati lo svedese Karl Berglind, il secondo tra gli europei con 79.47 punti, e lo statunitense Jagger Eaton, ottavo e ultimo della finale in 67.40 punti dopo aver dominato la semifinale. Ma intanto l’Italia si gode l’ennesima perla di un campione che promette di far sognare ancora a lungo.













Foto: Facebook Ivan Federico