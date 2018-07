Semifinali Mondiali 2018, le quote per le scommesse. Francia-Belgio e Croazia-Inghilterra: galletti e leoni favoriti per i bookmakers

Francia-Belgio e Croazia-Inghilterra sono le semifinali dei Mondiali 2018 di calcio. In Russia non sono mai mancate le sorprese nel corso di questo mese ed è successo davvero di tutto con tantissimi colpi di scena che hanno stravolto tutti i pronostici della vigilia e che hanno regalato tante emozioni. Le quattro formazioni rimaste in corsa sognano in grande e non vogliono fermarsi all’ultimo ostacolo prima della Finale di Mosca ma quali sono le favorite per raggiungere l’atto conclusivo della rassegna iridata? Analizziamo nel dettaglio le quote per le scommesse e quello che dicono i bookmakers alla vigilia delle partite in programma martedì 10 e mercoledì 11 luglio.

FRANCIA-BELGIO:

I Galletti vengono dati per favoriti ma il loro vantaggio non è così lampante nei confronti dei Red Devils: transalpini vincitori quotato a 2.50, successo di Hazard e compagni a 3.10, pareggio entro i 90 minuti dato a 3.20.

CROAZIA-INGHILTERRA:

La Nazionale dei Tre Leoni parte con i favori del pronostico: 2.35 per il successo di Kane e compagni, mentre la vittoria della compagine balcanica è data a 3.45, il pareggio nei 90 minuti a 3.15.













Foto: A.PAES / Shutterstock.com