Sci alpino, inizia la stagione: le convocate dell’Italia per gli allenamenti allo Stelvio. C’è Sofia Goggia!

Ski World Cup Finals 2017/2018. Italy's Sofia Goggia winner the Downhill cup. Are (SWE) 14/03/2018. Photo: Marco Trovati/Pentaphoto

Siamo in piena estate ma gli atleti degli sport invernali non si fermano davvero mai e hanno iniziato a tutti gli effetti la stagione. Le ragazze dello sci alpino saranno protagoniste al Passo dello Stelvio per quattro giorni di allenamento da lunedì 9 a venerdì 13 luglio. Il DT Massimo Rinaldi ha convocato otto ragazze tra cui spicca Sofia Goggia, Campionessa Olimpica di discesa libera, mentre non vedremo all’opera Federica Brignone. Queste le azzurre che vedremo all’opera:

Johanna Schnarf

Nadia Fanchini

Nicol Delago

Karoline Pichler

Elena Curtoni

Martina Peterlini

Sofia Goggia

Roberta Midali













(foto FISI/Pentaphoto)