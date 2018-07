Scherma, Mondiali 2018: sciabolatrici in semifinale con il brivido. Ungheria sconfitta all’ultima stoccata

La stoccata di Rossella Gregorio porta l’Italia in semifinale nella prova a squadre di sciabola femminile ai Mondiali di scherma in corso di svolgimento a Wuxi. Una vittoria con il brivido per le azzurre (Rossella Gregorio, Irene Vecchi, Loreta Gulotta e Martina Criscio), che hanno superato per 45-44 l’Ungheria, accedendo agli assalti che valgono una medaglia iridata.

Il vero capolavoro, però, lo ha realizzato Irene Vecchi. Nel penultimo assalto ha toscano ha rimontato le sei stoccate di svantaggio con cui si era presentata in pedana (29-35), superando con un perentorio 11-2 Liza Pusztai e consegnando a Rossella Gregorio un vantaggio di tre punti. La campana si è fatta recuperare, ma ha messo a segno la stoccata decisiva.

L’Italia è ancora in corsa, dunque, per difendere il titolo conquistato la passata stagione. Adesso le azzurre se la vedranno con la favorita Russia, che ha sconfitto gli Stati Uniti per 45-42. Nell’altra semifinale sfida tra Corea del Sud e Francia.













Foto: Federscherma Bizzi/Trifiletti