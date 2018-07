Scherma, Mondiali 2018: programma, orari e tv di mercoledì 25 luglio. Tutti gli italiani in gara

Settima giornata dei Mondiali di scherma in corso di svolgimento a Wuxi. Si assegnano le prime medaglie nelle prove a squadre (sciabola maschile e spada femminile). Inizieranno anche i primi assalti (fino ai quarti) delle prove a squadre di fioretto femminile e spada maschile

AZZURRI IN PEDANA

Fioretto femminile: Alice Volpi, Arianna Errigo, Camilla Mancini, Chiara Cini

Spada maschile: Paolo Pizzo, Marco Fichera, Andrea Santarelli, Enrico Garozzo

Spada femminile: Mara Navarria, Giulia Rizzi, Rossella Fiamingo, Alice Clerici

Sciabola maschile: Luca Curatoli, Enrico Berrè, Luigi Samele, Aldo Montano

Il programma e gli orari di mercoledì 25 Luglio

Dalle 2.30: Spada femminile a squadre (tabellone principale)

Dalle 3.20: Sciabola maschile a squadre (tabellone principale)

Dalle 6.20: Fioretto femminile a squadre (fino ai quarti di finale)

Dalle 7.10: Spada maschile a squadre (fino ai quarti di finale)

PROGRAMMAZIONE TELEVISIVA: Dalle 10.00 le fasi finali di spada femminile e sciabola maschile verranno trasmesse in diretta da Rai Sport HD.

Non perdetevi inoltre la diretta scritta di OA Sport che vi racconterà assalto per assalto il cammino degli azzurri in gara













Foto: Federscherma Bizzi/Trifiletti