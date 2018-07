Atletica, Sara Simeoni ed Antonietta Di Martino celebrano Elena Vallortigara: “Presto il record”

L’atletica di casa nostra celebra Elena Vallortigara: la saltatrice in alto azzurra ha superato i 2.02 metri, migliorando di ben sei centimetri il suo personale. A “La Gazzetta dello Sport” hanno parlato Sara Simeoni ed Antonietta Di Martino, le due donne che hanno segnato la storia italiana della specialità.

Alla Rosea la prima a celebrare l’azzurra è stata Sara Simeoni, prima italiana a varcare la fatidica soglia dei 2 metri, saltando 2.01 nel 1978, che all’epoca fu record del mondo: “Sono felice: Elena ha fatto una cosa grande. La conosco da quando, ragazzina, saltava 1.91. (…) Dopo tanti infortuni e tanti tentativi, ha trovato la sua strada. E io, da veneta e da collaboratrice del comitato regionale, sono due volte felice. Seguo anche un progetto per i giovani del Nord-Est: un risultato così è da sprone per tutti. È la dimostrazione che con la tenacia si può molto. Lei, in più, ci ha messo molta umiltà. Presto andrà oltre 2.02“.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche la primatista italiana Antonietta Di Martino, che in carriera ha saltato 2.03 all’aperto e 2.04 indoor: “Io e Elena ci sentiamo quasi tutti i giorni. Siamo amiche, gareggiavamo insieme. Ricordo un raduno in California. Durante la gara sono impazzita, ho corso di qua e di là. (…) È una super atleta e una persona buona, piena di pregi. Ci accomuna tanto: sarò onorata quando, presto, mi toglierà il record. Intanto andrò agli Europei di Berlino: Francesco, mio figlio, l’8 agosto, giorno della qualificazione, compie un anno. Sarà anche lui in tribuna a tifare per lei“.













Foto: Wikipedia

robertosantangelo@oasport.it