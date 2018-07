Scherma, Mondiali 2018: PRIMA MEDAGLIA AZZURRA! Mara Navarria in semifinale nella spada

Arriva la prima medaglia azzurra ai Mondiali di scherma di Wuxi (Cina). Mara Navarria vola in semifinale nella spada e avrà quindi la certezza di salire sul podio iridato. La 33enne di Udine è riuscita finalmente a mettere in pedana tutta la sua classe e conquista così la prima medaglia individuale in carriera. Un grande risultato per lei, che si è presentata a questo torneo come numero uno del ranking mondiale e non ha deluso le aspettative.

Il cammino di Navarria si è aperto con la vittoria per 15-9 con l’ungherese Anna Kun, poi ha superato la francese Auriane Mallo per 15-11 e la statunitense Katharine Holmes col punteggio di 15-9. Ai quarti l’azzurra ha battuto la campionessa europea in carica, la giovane estone Katrina Lehis, con il punteggio di 15-9. Un assalto condotto fin dall’inizio dalla nostra portacolori, che dopo il 5-1 nel primo periodo ha potuto amministrare il vantaggio. In semifinale Navarria affronterà la svizzera Laura Staehli, che non ha risultati di rilievo in carriera, ma ai quarti è riuscita nell’impresa di battere 14-13 la campionessa olimpica Emese Szasz.

Eliminate invece ai sedicesimi Rossella Fiamingo e Giulia Rizzi. La prima, dopo aver superato la spagnola Sara Fernandez Calleja per 15-6, è stata sconfitta dalla romena Ana Maria Popescu per 15-8, mentre Rizzi, dopo la vittoria nel derby azzurro con Alberta Santuccio per 15-11, è stata battuta all’ultima stoccata (15-14) dalla francese Laurence Épée.

Foto: Federscherma Bizzi