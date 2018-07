Scherma, Mondiali 2018: Mara Navarria in finale! Comoda vittoria sulla svizzera Staehli

Mara Navarria è in finale nella spada femminile ai Mondiali di scherma in corso di svolgimento a Wuxi. Uno straordinario risultato quello della friulana che ha sconfitto in semifinale la sorprendente svizzera Laura Staehli con il punteggio di 15-8 e tra un’ora tornerà in pedana per conquistare la medaglia d’oro. Con questo risultato Navarria ha conquistato matematicamente anche la Coppa del Mondo.

La numero uno del ranking mondiale ha confermato l’ottimo stato di forma mostrato da inizio giornata. Un assalto totalmente dominato dall’azzurra, che ha allungato primo sul 4-1 e poi sul 7-2 allo scadere dei primi tre minuti. La nativa di Udine non si è mai distratta, conducendo l’assalto anche con molta tranquillità e senza mai avere un attimo di difficoltà. Navarria è poi salita sul +7 (11-4), chiudendo poi per 15-8.

Adesso in finale la spadista azzurra affronterà la rumena Ana Maria Popescu, che ha sconfitto al termine di una semifinale pazzesca l’americana Courtney Hurley. Popescu strepitosa a rimontare due stoccate di svantaggio a tredici secondi dalla fine e ad imporsi per 14-13, trovando il punto decisivo a meno di un secondo dal termine.

In precedenza Navarria si era resa protagonista di una bella vittoria nei quarti di finale contro l’estone Katrina Lehis. La friulana ha sconfitto per 15-9 la campionessa d’Europa in carica, accedendo così alla zona medaglie. Negli ottavi, invece l’azzurra aveva superato l’americana Katharine Holmes sempre per 15-9, mentre nei primi due assalti a cedere erano state l’ungherese Anna Kun (15-9) e la francese Auriane Mallo (15-11).













Foto: Federscherma Bizzi/Trifiletti