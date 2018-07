Scherma, Mondiali 2018: le favorite del fioretto. Inna Deriglazova super favorita, Volpi ed Errigo principali rivali

Manca ormai pochissimo all’inizio dei Mondiali di scherma in programma in Cina a Wuxi. Nel fioretto femminile tutto sembra portare ad un “Inna Deriglazova contro tutte”. La russa è la super favorita per la medaglia d’oro e cercherà di bissare il titolo conquistato nella passata stagione a Lipsia. Un vero e proprio dominio quello di Deriglazova, che è anche campionessa olimpica ed europea in carica. Inoltre la russa è nettamente in testa al ranking mondiale, viste le cinque vittorie in questa stagione di Coppa del Mondo.

Dal Grand Prix di Anaheim all’Europeo di Novi Sad ci sono state quattro gare ed in tutte sul gradino più alto del podio ci è sempre salita Inna Deriglazova. Una striscia che non sembra davvero conoscere la parola fine, ma che proveranno ad interrompere Alice Volpi ed Arianna Errigo. Le due azzurre sono le principali rivali della russa e si presentano a Wuxi con grandissime ambizioni.

Volpi ha vinto l’argento lo scorso anno ed è reduce da una brillante Coppa del Mondo, che l’ha portata al secondo posto del ranking mondiale. La toscana ha un successo in quel di Algeri e ha conquistato anche la sua prima medaglia individuale agli Europei poche settimane fa. Una stagione complicata, invece, quella di Errigo, che si è rilanciata con l’argento agli ultimi Europei dopo mesi davvero difficili e dove anche il minimo risultato faticava ad arrivare.

Altra candidata ad una gara da protagonista è senza dubbio l’americana Lee Kiefer, numero tre del ranking mondiale, che ha già vinto in questa stagione e Cancun ed è salita sul podio in altre tre circostanze. Particolare attenzione anche sulla tedesca Anna Sauer, già due volte sul podio in questa stagione, e poi alla francese Ysaora Thibus, che difende il bronzo iridato dello scorso anno.













Foto: Federscherma Bizzi/Trifiletti