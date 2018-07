Scherma, Mondiali 2018: il Dream Team vola in semifinale. Sfida alla Francia per le medaglie

Comincia nel migliore dei modi il cammino della squadra di fioretto femminile verso la finale dei Mondiali di scherma in corso di svolgimento a Wuxi. Le azzurre (Alice Volpi, Arianna Errigo, Camilla Mancini e Chiara Cini) hanno sconfitto nei quarti di finale il Giappone con il punteggio di 45-29.

Una sfida che non è mai stata in discussione con l’Italia che ha preso il largo subito con il 5-2 di Errigo ad Azuma e il 5-3 di Volpi a Miyawaki. Quest’ultima ha poi subito un perentorio 5-0 da Errigo, con la squadra azzurra che è volata sul +11 (20-9). Da quel momento non c’è stata più battaglia con la squadra del CT Cipressa che ha conservato il vantaggio e ha chiuso definitivamente sul 45-29.

Il Dream Team, che punta al bis mondiale dopo averlo confermato a livello europeo a Novi Sad, se la vedrà in semifinale contro la Francia, che ha superato la Germania per 45-38













Foto: Federscherma Bizzi/Trifiletti