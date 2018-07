Scherma, Mondiali 2018. Arianna Errigo: “La sconfitta brucia, puntiamo a Budapest 2019”

Una sconfitta a sorpresa, contro un avversario nettamente alla portata: il Dream Team, la squadra azzurra di fioretto femminile, è stato battuta in finale ai Mondiali di scherma in quel di Wuxi per 45-35 dagli Stati Uniti. L’Italia non è riuscita dunque a confermare il titolo: c’era davvero tanta attesa per questa prova, è arrivato un argento che lascia sicuramente l’amaro in bocca.

A sottolinearlo sono anche le stesse Alice Volpi, Arianna Errigo, Camilla Mancini e Chiara Cini: “E’ una sconfitta che brucia”.

Ad esprimersi, come leggiamo in un comunicato della Federscherma, è la veterana del gruppo, Arianna Errigo, bronzo a livello individuale: Scendiamo dal gradino più alto del podio dopo un assalto in cui abbiamo subìto prima la rimonta delle statunitensi e po non siamo riusciti a rimontare. Fa male perché conosciamo il nostro reale valore ed abbiamo voglia di dimostrarlo. Per questo l’appuntamento è già fissato a Budapest per il Mondiale 2019″.













Foto: Bizzi-Federscherma