Scherma, Mondiali 2018: Arianna Errigo ed Alice Volpi a medaglia nel fioretto! Eliminata la favorita Inna Deriglazova!

Arrivano altre due medaglie per l’Italia ai Mondiali di scherma in corso di svolgimento a Wuxi. Nel fioretto femminile Arianna Errigo ed Alice Volpi sono in semifinale e mantengono vivo il sogno di una finale tutta azzurra. Le due italiane sono ora anche le grandi favorite per la medaglia d’oro, vista la clamorosa eliminazione della russa Inna Deriglazova.

Errigo ha sconfitto nei quarti di finale l’americana Nzingha Prescod con il punteggio di 15-11 ed ora se la vedrà con la francese Ysoara Thibus, che ha superato a sorpresa all’ultima stoccata (15-14) proprio Inna Deriglazova, campionessa olimpica, mondiale ed europea in carica.

Alice Volpi ha, invece, superato nel derby azzurro dei quarti di finale la connazionale Camilla Mancini per 15-9. La toscana ora affronterà la tunisina Ines Boubakri, che ha sconfitto l’americana Lee Kiefer, numero tre del mondo, con il punteggio di 15-13.

Nei sedicesimi di finale era stata eliminata la quarta azzurra, Chiara Cini, sconfitta in un’altra sfida tricolore da Camilla Mancini, che si è imposta con il punteggio di 15-9.

Le semifinali di Arianna Errigo ed Alice Volpi sono in programma dalle 12.30.













Foto: Federscherma Bizzi/Trifiletti