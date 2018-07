Scherma, Mondiali 2018: Alice Volpi si giocherà l’oro nel fioretto. Fuori una irriconoscibile Arianna Errigo

Alice Volpi è in finale nella prova di fioretto femminile ai Mondiali di scherma in corso di svolgimento a Wuxi. Una grande prestazione della toscana, che centra la sua seconda finale consecutiva nella rassegna iridata dopo l’argento conquistato nella passato stagione a Lipsia.

Una semifinale gestita con grande personalità da Alice, che ha sconfitto nettamente la tunisina Ines Boubakri con il punteggio di 15-7. Partenza lanciata della numero due del mondo, che si è portata subito sul 5-0. L’africana ha provato a rientrare, mettendo due stoccate consecutive, ma ha poi subito il ritorno furioso dell’azzurra che si è involta fino al 12-4. La prima manche si è chiusa sul 14-7 con Volpi che in apertura di seconda ha subito infilato la stoccata della vittoria.

Purtroppo non ci sarà una finale tutta italiana, perchè Arianna Errigo è stata sconfitta dalla francese Ysoara Thibus e si dovrà accontentare della medaglia di bronzo. Una semifinale a senso unico con un dominio assoluto della transalpina, che si è addirittura imposta per 15-2. Irriconoscibile la fiorettista lombarda, che ha subito dieci stoccate consecutive e non è mai davvero riuscita a trovare il giusto ritmo contro una Thibus scatenata.

La transalpina in precedenza aveva sconfitto all’ultima stoccata la favorita Inna Deriglazova, quindi fa paura in ottica finale, ma Volpi vuole assolutamente conquistare il suo primo oro individuale della carriera. Appuntamento alle 14.15.













Foto: Federscherma Bizzi/Trifiletti