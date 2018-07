Scherma, Mondiali 2018: Aldo Montano, Rossella Fiamingo ed Alberta Santucci superano le qualificazioni

Sono cominciati i Mondiali di scherma a Wuxi ed è stato un ottimo inizio per i colori azzurri. Nella prima giornata, dedicata alle qualificazioni della sciabola maschile e della spada femminile, Aldo Montano, Rossella Fiamingo ed Alberta Santuccio hanno staccato il pass per il tabellone principale.

Percorso netto nella fase a gironi per il livornese, che ha ottenuto cinque vittorie in altrettanti assalti. Montano ha rifilato un 5-1 all’australiano Dick, poi 5-3 all’egiziano Amr, successivamente 5-2 al thailandese Pangmoon ed infine doppio 5-3 all’argentino Di Tella e al rappresentante di Hong Kong Low.

Montano raggiunge così gli altri tre azzurri qualificati direttamente per il tabellone principale: Luca Curatoli, Enrico Berrè e Luigi Samele.

Anche Rossella Fiamingo accede subito al tabellone principale dalla fase a gironi. La Campionessa del Mondo nel 2014 e 2015 ha chiuso con cinque vittorie, tra cui spiccano i due netti 5-0 alla finlandese Salminen e alla venezuelana Martinez, ed una sola sconfitta. Un ko assolutamente ininfluente ed arrivato contro la svedese Karlsson, che si è imposta per 5-4.

Passa il turno anche Alberta Santuccio, ma con più difficoltà rispetto alla compagna di squadra. Santuccio ha chiuso la fase a gironi con tre vittorie e due sconfitte ed ha dovuto affrontare l’assalto del turno preliminare. La siciliana ha comunque staccato il biglietto per il tabellone principale grazie al successo per 11-5 sull’egiziana Medany.

Diventano così quattro le azzurre presenti nel main draw della spada. Infatti oltre a Fiamingo e Santuccio, erano già qualificate Mara Navarria (numero uno al mondo) e Giulia Rizzi.

Domani sono in programma le fasi di qualificazione del fioretto femminile e della spada maschile. In pedana ci sono Chiara Cini ed Enrico Garozzo.













Foto: Federscherma Bizzi/Trifiletti